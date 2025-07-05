Spor Oyunları ve Deniz Şenliği bugünde devam ediyor

Girne Belediyesi tarafından düzenlenen Karaoğlanoğlu Spor Oyunları ve Deniz Şenliği, 4

Temmuz Cuma günü dolu bir programla devam etti. Antis Plajı’nda gün boyu devam

eden beach tenis ve masa tenisi etkinlikleri spor tutkunlarını bir araya getirirken, akşam

saatlerinde başlayan sahne performansları başladı.Saat 17:00’de stantların açılmasıyla birlikte başladı. Katılımcılar yiyecek- içecek alanlarında lezzetli alternatiflerle buluştu. Saat 18:15’te, DJ Emre Berkay enerjik sahne performansıyla festivale ritim kattı. Ardından sahneyi devralan YDÜ Sağlık Kültür ve

Spor Daire Başkanlığı Dans Grubu, saat 20:00’de gerçekleştirdiği gösteriyle izleyicilere

görsel bir şölen sundu. Saat 20:30’da, Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu sahne

alarak Kıbrıs halk danslarından seçkiler sundu ve büyük alkış topladı. Saat 21:00’de, sahne

sırası bu kez Niyal Öztürk’teydi. Gecenin finali ise saat 22:30’da DJ Beste Özgül ile

yapıldı.



FESTİVALDE BUGÜN

5 Temmuz Cumartesi günü, gün boyu; plaj voleybolu ve masa tenisi müsabakaları

devam edecek. Saat 16:00’da, Girne Deniz Kulübü tarafından düzenlenen Laser ve

Optimist Yelken Gösteri Yarışı, izleyicilere deniz üstünde heyecanlı bir görsel şölen

sunacak. Saat 17:00’den itibaren stantlar ziyaretçilere kapılarını açarken, sahne

performansları da festival coşkusunu artıracak. Saat 17:15’te, DJ Beste Özgül performansıyla

müzik ritmini sahile taşıyacak. Saat 17:30’da, DEYAD Deniz Nasifoğlu Tavla Turnuvası

başlarken, saat 18:30’da, Sup&More Cyprus iş birliğiyle düzenlenen denge yarışı, hem

izleyenlere hem katılanlara eğlenceli anlar yaşatacak. Saat 19:00’da, DEYAD’ın çocuklar ve

yetişkinler için hazırladığı ip ile sandalye oyunu oynanacak. Saat 19:30’da, Altın Kurdele

Ritmik Jimnastik Spor Derneği’nin sahne alacağı gösteri estetik ve zarafeti sahile taşıyacak.

Saat 20:30’da, nefes kesen ateş show izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Saat 21:00’de,

sahne bu kez sevilen sanatçı Hikmet Kurtarıcıoğulları’nın olacak. Müziğiyle geceye renk

katacak olan sanatçının konseriyle festival coşkusu zirveye ulaşacak. Saat 22:30’da ise DJ

Halil Erhan, geceyi müzikle sonlandıracak.