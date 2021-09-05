“Spehar’ın yerine Avustralyalı Özel Temsilci atanacak”

Kıbrıs’ın güneyindeki haber kaynaklarında bugün, adadaki görev süresi ay sonu dolan BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın yerine Avustralyalı bir siyasetçinin atanacağına dair haberler yer aldı.

5 yıldır bu görevi ifa eden Spehar’ın yerine atanacak olan Avustralyalı siyasetçinin ismiyle ilgili herhangi bir detaya yer verilmeyen haberde, Kıbrıs’ın güneyinin söz konusu temsilcinin atanmasına onay verdiği kaydedildi.

Aynı haberlerde, Avustralyalı temsilcinin isminin Eylül sonu açıklanacağı ifade edildi.