Spehar, Anastasiades ve Tatar ile görüşecek

Kıbrıs’taki BM basın sözcüsü Aleem Siddique, Kıbrıs Haber Ajansına yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreterinin Özel Temsilcisi Bayan Elizabeth Spehar’ın, gelecek hafta Kıbrıs’taki BM Barış Gücü, UNFİCYP, konusunda BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirmesi ışığında, çarşamba günü Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades ve Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ile görüşeceğini söyledi.

Siddique, “Spehar, BM Güvenlik Konseyi’ni gelecek hafta UNFİCYP ve Kıbrıs’ta BM’in İyi Niyet Misyonu konusunda bilgilendirmesinden önce yarın sabah iki liderle görüşecek” dedi.

Açıklamaya göre, Anastasiadis ile görüşme saat 09.00, Tatar ile saat 11.30’da yer alacak.

Cumhurbaşkanı, BM Genel Sekreteri'nin Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile pazartesi günü görüşmüş, görüşmede BM Genel Sekreteri’nin 26 Ekim 2020 tarihli mektubu çerçevesinde gayrı resmi beşli artı bir, konferansa katılmaya hazır olduğunu dile getirmişti. Bu arada Cumhurbaşkanı, Kıbrıs sorunundaki son gelişmelerle ilgili olarak Ulusal Konseyi perşembe günü toplantıya çağırdı.

BM Genel Sekreteri, cuma günü öğleden sonra Güvenlik Konseyi üyelerine verilen iyi hizmetler misyonu ile ilgili raporunun gayrı resmi kopyasında, müzakere çabaları ile ilgili olarak, Danışmanı Jane Holl Lute’nin son aylarda gerçekleştirdiği istişareler sonrasında, gerek tarafların gerekse garantör güçlerin, himayesinde gerçekleştirilecek bir gayrı resmi beşli görüşmeye katılma iradelerini dile getirdiklerini belirtiyor.

BM Genel Sekreteri raporunda, “Bu görüşmenin amacı Kıbrıs sorununa yaşayabilir ve kalıcı çözüm bulunması yönünde tarafların müzakereler gerçekleştirmesi için verimli bir zemin olup olmadığının belirlenmesidir. Hem tarafları hem de garantör güçleri mümkün olan en erken zamanda, 2021 yılı içinde bu gayri resmi görüşmeye davet etmeyi amaçlıyorum. Çok defa söylediğimi gibi, bu defa çok farklı olmalı ve bu gayri resmi 5+1 görüşme ileriye doğru atılması gereken adımlara açıklık getirecektir” görüşüne yer verdi.

BM Genel Sekreteri Guterres, Güvenlik Konseyi’ne sunulan UNFİCYP ile ilgili raporunda, barış ve istikrara devam eden katkısından dolayı, UNFİCYP’in hizmetlerinin 31 Temmuz 2021’e kadar altı ay daha uzatılması önerisinde bulundu.

Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını yürüten Tunus tarafından hazırlanan Konsey'ın Ocak ayı programına göre, Konsey’de, UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasıyla ilgili açık oylama 28 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek.

14 Ocak’ta UNFICYP’e asker ve personel veren ülkelerin katılımıyla bir telekonferans düzenlenecek. 19 Ocak Salı günü ise üyeler, basına kapalı istişareler sırasında barış gücünün iyi hizmetler misyonu konusunda Özel Temsilci Elizabeth Spehar tarafından bilgilendirilecekler.

Kıbrıs Haber Ajansı