“Sözünü ettiğiniz ‘hak’, KKTC vatandaşlarına ait”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, taşıma izinleri konusunda YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’ya göndermede bulundu, “İtiraf ettiğiniz ve sizin tarafınızdan yapılan parti rozetine bakarak "hak" dağıtma ayrımcılığını örtüp bastırmaya yetmez!” dedi.

Sosyal medya paylaşımında Arıklı’ya atfen madde madde değerlendirmelerde bulunan Erhürman,

Arıklı’nın sözünü ettiği "hakkın", iktidarda olan veya Ulaştırma Bakanlığı'nı elinde bulunduran siyasi partinin mensuplarına değil, mevzuata göre bunu elde etme olanağı bulunan KKTC vatandaşlarına ait olduğuna vurgu yaptı.

İşte Erhürman’ın paylaşımı:

Sn. Arıklı'dan İtiraf...

"Bugüne kadar 23 bin civarında 'taşıma izni' verildiğini belirten Arıklı, 'Bu izinler gelmiş geçmiş bütün Bakanlıklar döneminde verildi, sıra YDP’ye gelince kıyametler kopuyor. Çünkü bazılarına göre YDP’liler bu ülkede hala eşit vatandaş değil. Onlar bazı hakları kullanamazlar".

1. Sözünü ettiğiniz "hak", iktidarda olan veya Ulaştırma Bakanlığı'nı elinde bulunduran siyasi partinin mensuplarına değil, mevzuata göre bunu elde etme olanağı bulunan KKTC vatandaşlarına aittir. Dolayısıyla aslında bu açıklamanız bu "hak"kı mevzuata göre değil parti rozetine göre kullandırdığınızın itirafıdır.

2. "Eşit vatandaşlık" parti rozetine göre değil mevzuata göre değerlendirme yapıldığı zaman söz konusu olur.

3. Bu itirafın ardından başvurduğunuz ve daha önce de ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda başvurduğunuzu bildiğimiz "ayrımcılık" retoriği, itiraf ettiğiniz ve sizin tarafınızdan yapılan parti rozetine bakarak "hak" dağıtma ayrımcılığını örtüp bastırmaya yetmez!

Bu "hak" dağıtımını yaparken YDP'liler arasında bir "ayrımcılık" yapıp yapmadığınızın takdirini ise YDP'lilere bırakıyorum!..