Surlariçi Girne Caddesi üzerinde bulunan bir pansiyonda iki kişi arasında çıkan sözlü yemek pişirme kavgası poliste bitti. Zanlılardan D. G. W., tartıştığı V. S.’yi önce yumrukladı ardından ekmek bıçağı ile yaraladı.

Lefkoşa’da Başkent Pansiyonda medyana gelen yaralama olayıyla ilgili tutuklanan D. G. W. ile ülkede kaçak yaşayan ve aynı olayda gözaltına alınan V. S. mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Kemal Erdelhun, zanlı D. G. W.’nun 23 Mart 2021 tarihinde saat 10.00 raddelerinde Surlariçi Girne Caddesi üzerinde bulunan Başkent Pansiyonu adresi içerisinde yemek pişirme konusunda aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde ayni pansiyonda sakin V. S.’nin (E-27 Hindistan) yüzüne yumruk atarak darp ettikten sonra mutfak odasından almış olduğu ekmek bıçağıyla V. S.’yi yaraladığını söyledi.

Polis, V. S.’nin ense kısmında 3 cm, sırt kısmında ise 2 cm’lik kesi oluştuğunu belirtti. Polis memuru, V. S.’nin aynı gün 112 hızır servisi ile Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisinde gördüğü ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildiğini, hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi. Polis, zanlının ayni gün tespit edilerek, tasarrufunda bulunan ekmek bıçağının emare alındığını, yapılan muhaceret kontrolünde 27.4.2020 tarihinden itibaren ülkede ikamet izinsiz kaldığının tespit edildiğini ifade etti. Polis memuru, olayda yaralanan V. S.’nin de 30 Eylül 2020 yılından beridir ülkede kaçak yaşam sürdüğünü belirlediklerini açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu, zanlıların serbest kalması halinde tahkikata olumsuz etki edebileceklerini ifade ederek, 2 gün tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlılar hakkında 2 gün tutukluluk emri verdi.