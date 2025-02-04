“Sözde vekil iki faşist ve şürekasını Arif hocaya havale ediyorum”

Sol Hareket Dışilişkiler Sekreteri, akademisyen Dr. Abdullah Korkmazhan, UBP’li Milletvekili Zorlu Töre ve YDP Başkanı, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın Türkiye’ye giriş yasağı olan Kıbrıslı Türk’lerle ilgili “terörist faaliyetlerinden” söz edilerek ‘kriminalize’ algısı yarattığı meclis konuşmasına tepki gösterirken, ‘terörist ilan etme çabalarını’ kınayarak, “Her ikisini ve şürekasını da Arif hocaya havale ederim” ifadelerini kullandı.

Korkmazhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zorlu Töre ve Erhan Arıklı’nın haklarında bulunan birçok yolsuzluk ve suç iddiasına işaret ederken, “Bugün "mecliste" yaptıkları konuşmalarında, aralarında benim de bulunduğum Türkiye'ye girişi yasaklananlar ile ilgili saçmalamışlar.

Bizi aşağılayan ve suçlayan bu iki faşistin, bir tanesi cinayet işlediği şüphe ve iddiası ile İnterpol tarafından aranıyor ve bu nedenle hiç bir ülkeye gidemiyor. Diğerinin ise Türkiye Bakırköy adliyesinde, sigara ve puro kaçakçılığı yaptığı iddiası ile dosyası var. Bunlar basında da yer aldı” dedi.

Kendisiyle birlikte Türkiye’ye giriş yasağı bulunan Ali Kişmir, Ali Bizden, Münür Rahvancıoğlu, Evrim Hınçal, Aysu Basri Akter, Ulaş Barış, Ahmet Cavit An, Okan Dağlı, Hasan Küdenler, Koral Aşam ve Başaran Düzgün’ün ‘neredeyse terörist ilan edilme çabalarını’ kınayan Korkmazhan, “Adları bu tür suç iddialarında geçen sözde vekil iki faşistin, sultana kendileri gibi biat etmediğimiz için Türkiye'ye girişimizin yasaklanmasından dolayı bizi neredeyse terörist ilan etme çabalarını kınar, her ikisini ve şürekasını da Arif hocaya havale ederim” ifadelerini kullandı.

Korkmazhan’ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

Haklarında birçok yolsuzluk ve suç iddiası bulunan iki faşist Zorlu Töre ve Erhan Arıklı, bugün "mecliste" yaptıkları konuşmalarında, aralarında benim de bulunduğum Türkiye'ye girişi yasaklananlar ile ilgili saçmalamışlar.

Bizi aşağılayan ve suçlayan bu iki faşistin, bir tanesi cinayet işlediği şüphe ve iddiası ile İnterpol tarafından aranıyor ve bu nedenle hiç bir ülkeye gidemiyor. Diğerinin ise Türkiye Bakırköy adliyesinde, sigara ve puro kaçakçılığı yaptığı iddiası ile dosyası var. Bunlar basında da yer aldı.

Adları bu tür suç iddialarında geçen sözde vekil iki faşistin, sultana kendileri gibi biat etmediğimiz için Türkiye'ye girişimizin yasaklanmasından dolayı bizi neredeyse terörist ilan etme çabalarını kınar, her ikisini ve şürekasını da Arif hocaya havale ederim.