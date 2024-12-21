“Söz veriyoruz, adalet mücadelesinden dönmeyeceğiz!”

Lema GÖZAY

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, Şampiyon Meleklerin hatırasını yaşatmak ve 24 Aralık Salı günü görüşülecek 6. duruşmada adalet çağrısını yükseltmek amacıyla Namık Kemal Meydanı’nda toplandı.

‘Adalet İçin Ses Ver’ etkinliğinde konuşan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, 6 Şubat 2023 gecesi koparılan şampiyon melekleri anmak, adalet arayışındaki kararlılıklarını haykırmak ve yüreklerde yaşatmak için toplandıklarını belirtirken, “Meleklerimiz sadece bir isim ya da birer fotoğraf karesi değil; her biri bir hayaldi, bir sevgiydi, bir ışık kaynağıydı. Bugün onların her birini bize kattıkları güzelliklerle, bıraktıkları izlerle hatırlayarak, sesleniyoruz” ifadelerini kullandı.

Karakaya, adalet mücadelesinden dönmeyeceklerini vurgularken, “Tek tek yüreğimizde yaşattığımız tüm meleklerimiz için sesleniyoruz: Sizi asla unutmayacağız! Söz veriyoruz, adalet mücadelenizden dönmeyeceğiz!” ifadelerini kullandı.

Suçluların hak ettikleri cezayı alana kadar durmayacaklarını belirten Karakaya, “Her biri için buradayız. Her birinin hayalleri, anıları ve ışığı için kararlılıkla yürüyoruz. Suçlular hak ettikleri cezayı alana kadar durmayacağız. Adalet, onların isimlerini sonsuza dek yaşatacak! Biz bir aradayız, tek yüreğiz ve sonuna kadar burada olacağız. Çünkü şampiyonlarımız ölmez, adalet asla susmaz!” dedi.

Şampiyon Melekler Takımını, öğretmenleri ve aile yakınlarını tek tek adan Karakaya sözlerine şu şekilde devam etti:

“Selin ve Serin kararlılıkları ve lider ruhlarıyla hem sahada hem hayatlarında birer yıldızdılar. Adalet mücadelemizin öncüsü, rehberimiz olacaklar.

Sahil ve Asya tertemiz gülüşleriyle, her daim pozitif enerjisiyle çevresine mutluluk saçan birer melektiler. Onların ışığını, bu karanlık davada rehberimiz yapacağız.

Lavin ve Nehir ailesine ve arkadaşlarına sevgi dolu birer kalptiler. Onların azmi, bize güç vermeye devam ediyor.

Hayal ve Perihan, hayalleri olan birer genç kızdılar. Bugün, onların hayalleri bizim adalet mücadelemize yön veriyor.

Abide ve Nazife, birbirinden kopmayan iki kardeş. Onların kardeş sevgisi ve bağlılığı, bizi bir arada tutan güçtür.

Elvin, Ecem ve Havin, insan sevgisiyle dolu birer yürektiler. Onların sevgisi, mücadelemizin kalbinde atıyor.

Mehmet Arif, Aykan ve Hasan aslan yürekli delikanlılarımız. Cesareti ve heyecanı hayatı dolu dolu yaşamayı öğretiyordu. Bugün onların cesaretiyle haykırıyoruz: Adalet istiyoruz!

Atakan, Mert ve Kağan Selim genç yaşlarına rağmen hayata neşe ve umut katan birer evlattılar. Onların umudu, bizleri ayakta tutuyor.

Aras, mavinin en güzeli. İzcan ve Mustafa, hayatı sanat gibi yaşayan bu güzel yürekler, bugün bizlere hayatın değerini bir kez daha öğretiyor.

Alp ve Doruk, ağır başlılığı ve güvenilirliği ile herkesin sevgisini kazanmış birer delikanlıydılar. Bugün onların güven veren varlığını hissediyoruz.

Özgür ve Fahri, yeteneği ve zekasıyla ailesinin ve arkadaşlarının gururuydular. Onların özgür ruhu, adalet mücadelemizde bizlere yol gösteriyor.

Osman, hırsı ve disipliniyle öğrencileri için bir örnekti. Bugün onun azmiyle hiçbir engelden yılmıyoruz.

Pamir, İbrahim ve Ali özverili birer öğretmen, fedakar bir yol göstericisiydiler. Öğrencilerinin hayatlarına dokundukları gibi, bizlere de insan olmanın değerini öğrettiler.

Havva, Bedriye, Mülkiye ve Duygu hayat dolu birer anne. Sevgi dolu kalpleriyle ailesini ve çevresini hep sıcak tutardılar. Onların sevgisini mücadelemizde hissediyoruz.

Evren, fedakarlığı ve sabrıyla herkese örnek olan bir baba. Rehber gençlerimiz sevgi dolu kalpleriyle geleceğimizdiler. Bugün onların sabrı, inancı ve enerjisi ile kararlıyız."