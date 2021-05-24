Soylu: "Kim yaptıysa bedelini ödemekle mükelleftir"

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk canlı yayınında Sedat Peker'in son iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk'te 'Kübra Par ile Açık ve Net' programına katıldı. Sedat Peker'in suçlamalarının odağında yer alan Süleyman Soylu, Habertürk'te program yapan Veyis Ateş ve Mehmet Akif Ersoy'un yanı sıra TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın da sorularını yanıtladı. Soylu Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili sorular üzerinde "kim yaptıysa bedelini ödemekle mükelleftir cevabını verdi. Soylu şu açıklamalarda bulundu:

"(Peker'in kardeşi) Ruhsatsız silah nedeniyle alındı, tam da Kutlu Adalı cinayeti nedeniyle alınmadı. Ben niye iddiaları ciddiye almayayım? Benim görevim önleyiciliktir. Meseleyi gördüğüm an meseleye müdahale etmektir görevim.

En ufak bir şey varsa, eğer açık duruyorsa bu bizim namus meselemizdir. Kıbrıs içinde kim yaptıysa bedelini ödemekle mükelleftir. Bizim dönemimizde bir Hablemitoğlu, onun dışında bir tane faili meçhul cinayet var mı? Biz terörle mücadele ediyoruz değil mi? 4,5 yıldır bakanlık yapıyorum ben, iç güvenlikle ilgili terörle mücadele meselesi kime ait? Ne olursunuz söyleyin, eğer böyle bir şey varsa, bakın ben boş kağıda imza atmaya hazırım, terörle mücadelede bu başarının altında gayri hukuki, beyaz Toros, faili meçhul cinayetler varsa, getirin boş kağıtlar getirin istifa edeyim." "

Sedat Peker: "Kutlu Adalı'yla ilgili ifadeler kayda geçmiyor"

Soylu'nun açıklamalarına karşılık olarak Twitter'den mesajlar paylaşan Sedat Peker ise, kardeşinin Adalı cinayetiyle ilgili ifadelerinin kayda geçirilmediğini savundu.

Peker'in paylaşımı şöyle:

"Benim kardeşim kutlu adalı olayını anlatıyor, neden ifadesine geçirmiyorsunuz? Samimi ihbarda bulunuyor, niye ifade kaydına geçirmiyorsunuz?"

Kaynak: Gazete duvar