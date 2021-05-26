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Erdoğan: İçişleri Bakanımızın yanındayız

Erdoğan: İçişleri Bakanımızın yanındayız

TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında Sedat Peker'in videolarıyla gündeme gelen suç örgütleriyle ilgili açıklama yaptı

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TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Sedat Peker'in videolarıyla gündeme gelen suç örgütleriyle ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek verdi.

Erdoğan suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklamalarıyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek verdi. Ayrıca Peker'in iddialarının hedefinde yer alan Erkam Yıldırım ile ilgili olarak da, "Binali Yıldırım arkadaşımızın da oğlu üzerinden hedefe alınması, asıl niyeti gösteren bir başka işarettir" dedi.

"Terör örgütleri gibi suç örgütleriyle mücadelesinde de içişleri bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız" diyen Erdoğan, "Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle, yeminli Türkiye düşmanlarıyla yürüdüğünü milletimiz görüyor" ifadelerini kullandı.

 

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