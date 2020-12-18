Sosyal Sigortalar Dairesi yarın açık olacak

Prim affından yararlanarak ön peşinatlarını ödemek isteyen sigortalılara imkan tanımak için Sosyal Sigortalar Dairesi Lefkoşa Bölge Amirliği yarın 9.00- 15.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Sosyal Sigortalar Dairesi’ne yasal süresi içerisinde başvuran ve müracaatları onaylanan sigortalıların, birikmiş prim borçları ve gecikme zamlarını tek seferde veya taksitli ödemeyi tercih etmeleri halinde ön peşinatını 21 Aralık tarihine kadar ödemeleri gerekiyor.

Yapılan başvuruların fazla olması nedeniyle, izdiham yaşanmasını önlemek ve sigortalıların ödeme yapabilmelerine olanak sağlanması için yarın Sosyal Sigortalar Dairesi Lefkoşa Bölge Amirliği’nin bordro ve vezne servisleri 9.00- 15.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Bu tarihteki tahsilat işlemleri gecikmiş prim borçları ve gecikme zamlarının ödeme planı ile ilgili kurallara ilişkin olarak yapılacağından, bunun dışındaki işlemler için Sosyal Sigortalar Dairesi’ne hafta içi günlerde başvurulması istendi.