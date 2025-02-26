“Sosyal Sigorta Prim Desteği tüm işletmeleri eşit oranda kapsayacak şekilde devam ettirilmelidir”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Sosyal Sigorta Prim Desteği’nin tüm işletmeleri eşit oranda kapsayacak şekilde devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, "Ekonomik şartların her geçen gün ağırlaştığı bu zor süreçte; prim desteğinin tüm işletmeleri kapsayıcı ve eşit oranda uygulanması; istihdamı korumak, işletmeleri sosyal sigorta primlerini zamanında ödemek için teşvik etmek ve kayıt dışılığı önlemek için kaçınılmaz bir zorunluluktur" ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşanan ekonomik sorunların işletmeler üzerinde oluşturduğu baskıları azaltmak, istihdamı korumak ve işsizliği önlemek amacıyla bir süreden beri sağlanmakta olan Sosyal Sigorta Prim Desteği uygulamasının süresi, bu yılın Şubat ayı ile birlikte sona ermiş olacaktır.

Pandemi döneminde yürürlüğe konan bu destek gerçek anlamda olumlu bir etki yapmış, istihdamı koruma konusunda destek sağlarken, sosyal sigorta primlerinin de gecikmeden yatırılmasını teşvik ederek Sosyal Sigortalar Fonu’nun sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlamıştır.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, istihdamın korunması için alınan en etkili önlemlerden birisi olan sosyal sigorta prim desteğinin kapsayıcılığının artırılarak eşit oranda yaygınlaştırılmasının önemini her zaman ısrarla vurgulamıştır.

Sosyal Sigorta Prim Desteği, kesintiye uğramadan, Mart ayından itibaren geçerliliği sağlanarak, sektörler arasında ayırım yapmadan, eşit oranda ve tüm işletmeleri kapsayacak şekilde devam ettirilmelidir.

Yüksek istihdam maliyetleri tüm işletmelerimizin sorunudur. Ekonomik şartların her geçen gün ağırlaştığı bu zor süreçte; prim desteğinin tüm işletmeleri kapsayıcı ve eşit oranda uygulanması; istihdamı korumak, işletmeleri sosyal sigorta primlerini zamanında ödemek için teşvik etmek ve kayıt dışılığı önlemek için kaçınılmaz bir zorunluluktur. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, hükümetimizin prim desteği konusundaki çalışmalarını yakından takip etmeye ve sürece katkı koymaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."