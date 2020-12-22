Sosyal mesafesiz test kuyruğu

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Kıbrıs’ın kuzeyinde son günlerde covid-19 vakalarının artmasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı tarafından hizmet sektörü için gerçekleştirilen ücretsiz PCR testi için Acil Durum Hastanesi ve diğer hastaneler, dün yine yoğun bir gün yaşadı. Gün boyu test yapmak için söz konusu merkezlere giden özel sektör çalışanları ve vatandaşlar, hastane önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Test yaptırmak için orada bulunan kişilerin sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti.

Ücretsiz testler bugün ve yarın devam edecek

Sağlık Bakanlığı, hizmet sektöründe birebir müşterilerle temaslı bulunan kuaför, restoran, tırnakçı, masaj salonu ve spor salonu işletme sahipleriyle çalışanlarından en geç 23 Aralık mesai bitimine kadar PCR testi talep etmişti. Buna bağlı olarak, Pazar gününden itibaren başlayan ücretsiz testler, yarın mesai bitimine kadar devam edecek.

Testlerin yapıldığı yerler

Testler Acil Durum Hastanesi (08.00-20.00), Mağusa Devlet Hastanesi (24 saat) , Girne Turizm Limanı (11.00- 19.00), Güzelyurt Sağlık Merkezi (08.00- 16.00) ve yetkilendirilmiş özel laboratuvarlarda yapılıyor.

Fotoğraflar: Hüseyin ÖZBARIŞCI