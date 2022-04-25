Sosyal medya dolandırıcılığı: ‘Kendini ABD askeri olarak tanıttı, para aldı’

Türkiye’de yaşayan bir kişiyle Facebook’ta tanışıp kendilerini Suriye’de görev yapan ABD askeri olarak tanıtan ve Türkiye’ye yerleşip, getireceği paranın gümrük vergisini ödeyeceği gerekçesi ile 38 bin 500 TL paranın hesaplarına yatırılmasını sağladıkları tespit edilen iki kişi tutuklandı.

Sahte davranışla para temini suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar D. E. O. ve N. M. R mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yağız Kol, zanlıların Sahte davranışla para temini suçuyla mahkemede olduğunu belirtti.

Polis, 13-14 Nisan 2022 tarihinde Türkiye’de yaşayan Arif Oğuz Onur’un Facebook’ta tanıştığı zanlılardan birinin kendisini Suriye’de görev yapan ABD askeri olarak tanıtıp, Türkiye’ye yerleşip, getireceği paranın gümrük vergisini ödemek maksadıyla, Arif Oğuz Onur’a ait 38 bin 500 TL parayı diğer zanlının hesabına yatırılmasının sağlandığını anlattı. Polis, yürütülen soruşturma kapsamında etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirtip, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine G. Ozankaya, zanlıların 10’ar bin TL nakdi teminat yatırması, yurtdışına çıkışlarının yasaklanması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.