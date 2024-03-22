Soruşturmada kritik 10 gün

Serhat İNCİRLİ

Güzelyurt’taki Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTBÜ) Mütevelli Heyeti’nin avukatı Feyzi Hansel, usulsüzdür denilen kaç tane diploma varsa hepsinin iptal edileceğini, üniversite yönetimi olarak, ‘hükümet gibi bir şeylere kılıf yaratma dertleri’ olmadığını kaydetti. Hansel, “pisliği temizleme derdindeyiz” dedi.

Hansel, gazetemize yaptığı açıklamada, “sahte diploma” ifadesi yerine “usulsüz diploma” ifadesini kullandığını hatırlattı ve “geçerlidir demiyorum, usulsüz olan bir şey geçerli sayılmaz” dedi.

Hansel, “… birileri, kendine bir nüfuz alanı yaratmak, kendine bir çember yaratmak için, üniversitenin tüm yetkilerini fütursuzca kullanmıştır” diye konuştu.

Hansel, rektörün imzasının taklit edildiğini, bazı hocaların kendi iradeleri ile girdiği ders notlarının değiştirildiğini, okulda öğrenciliği olmayan adamlara bir günde bölüm birinciliği verildiğini anlattı ve “bunların hiç biri geçerli değildir” diye ekledi.

Hansel, şunları söyledi:

“… Bu diplomalar ve dahaları şu anda inceleniyor. Çalışmalar 10 güne kadar tamamlanacak… Usulsüzdür denilen kaç tane diploma varsa hepsi iptal edilecek… Bu türden diplomaların geçerliliği savaşımız yoktur… Bizi hükümetle karıştırmayın… Onlar bir şeylere kılıf yaratma derdinde olabilirler. Biz bu pisliği temizleme derdindeyiz. Ne kadar geçersiz olduğunu düşündüğümüz diploma varsa hepsi iptal edilecek. Başka yolu da yoktur.”