"Soruşturma başlattık"

Kalkanlı Yaşam Evi’nden ‘kanlı fotoğraf’ ve hasta bakımının ‘ihmal edildiği’ne ilişkin iddialar basına yansıdı, Yaşam Evi’nin sorumlu hekimi Dr. Şebnem Benar ilgili iddiaları yalandı, her şeyin belgelendiğini ve soruşturma başlatıldığını belirtti.

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Sınırüstü’nde bulunan Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nde yaşananların ardından son günlerde Kalkanlı Yaşam Evi’nde de ‘Şiddet’ ve ‘İhmal’ iddiaları kamuoyunun gündeminde.

Kalkanlı Yaşam Evi’nin sorumlu hekimi Dr. Şebnem Benar, söz konusu iddiaların “yanlış” olduğunu savunarak, iddiaları yalanladı, polise suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Dr. Şebnem Benar, “Kalkanlı Yaşam Evi, bu ülkede özveriyle çalışan kurumlardan biridir. Ailelerimiz de bunun bilincindedir” dedi; iddialarla ilgili olarak da, “Her şey belgeli olarak polisin bilgisi dâhilindedir. Önümüzdeki günlerde bu konu hakkında basın açıklaması yapacağız” ifadelerini kullandı.

Benar, kamuoyuna yansıyan ‘yatağa bağlama’ görüntüleriyle ilgili de açıklamalarda bulunarak, “İleri derecede birkaç Alzheimer hastamız mide yolundan besleniyor ve bu tedavide kullanılması gereken ilgili aparatları söktü. Başka alternatifimiz yoktu, bunu yapmak zorundaydık” şeklinde konuştu.

Kalkanlı Yaşam Evi’nden hizmet gören bazı yaşlı hastalar da, kendilerine iyi bakıldığını, bir eksikleri olmadığını vurguladı.

“İddialar yanlış”

Kalkanlı Yaşam Evi’nin sorumlu hekimi Dr. Şebnem Benar, ‘şiddet’ ve ‘İhmal’ iddialarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Bu iddialar kesinlikle yanlıştır” dedi, konu hakkında ellerinde belgeler olduğunu söyledi.

Dr. Benar şunları söyledi:

“Yaşam Evi’nde görev yapan hasta bakıcılar ve hemşirelerle ayrı ayrı Whatsapp gruplarımız var. Ben, hastalarımızın her zaman yanında olmayacağım için bir sorun olduğunda bu grupta yaşanan sorunla ilgili fotoğraflı olarak kısa bir açıklama yapılıyor ve bizlere iletiliyor. Biz de tedavi konusunda branşı olan doktora bunu iletiyoruz ve ilgili doktor gözetiminde muayene edilerek tedavi sürecini başlatıyoruz.

“Yayınlanan fotoğraf doğru ama aktarılan bilgi yanlış… İlgili hastamız ileri derecede Alzheimer hastası ve sürekli olarak cildini kaşıyor. Çok sert kaşıdığı için ayakları kanamış. Biz de bunu fotoğraflı bir şekilde bir cilt doktoruna aktardık, hasta muayene edildi, tedavisi yapıldı”

Son günlerde ortada bazı görüntüler dolaşıyor ve bizlerin buradaki hastalara şiddet uyguladığımız iddiaları yer alıyor. Bu iddialar kesinlikle yanlıştır. Yayınlanan fotoğraf doğru ama aktarılan bilgi yanlış… İlgili hastamız ileri derecede Alzheimer hastası ve sürekli olarak cildini kaşıyor. Çok sert kaşıdığı için ayakları kanamış ve hasta bakıcılarımız da gruptan bizlere durumu iletmişti. Bizde cilt doktoruna durumu ilettik ve hastamızı muayene ederek tedavisini yaptık. Doğru olan budur ve biz bunları hep belgeledik. Bunun dışında hastalarımızı soğuk suyla yıkadığımız ve yaşlılarımızın bakım ihtiyaçlarını ihmal ettiğimiz yönünde de bir takım iddialar var. Bunlar da yanlış… Kalkanlı Yaşam Evi, bu ülkede özveriyle çalışan kurumlardan biridir. Ailelerimiz de bunun bilincindedir. Burada hastalarımıza çok iyi bakıyoruz. Elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Ailelerimizin içi rahat olsun.”

“Bir hasta bakıcısının bazı yaşlılarımıza sözlü olarak etik olmayan, bir takım uygunsuz şeyler söylediğini ve gruba atılan fotoğrafı da ‘şiddet uygulanıyor’ diye dışarıya sızdırdığını tespit ettik. Onunla konuştum, sorumluluklarını aldım. O günden sonra da bir daha da gelmedi”

“Belgelerimiz var, soruşturma başlattık”

Dr. Şebnem Benar ortaya atılan iddialar ve yaşanan süreçle ilgili ifadeleri devamla şöyle:

“Bir hasta bakıcının bazı yaşlılarımıza sözlü olarak etik olmayan, bir takım uygunsuz şeyler söylediğini ve gruba atılan fotoğrafı da ‘şiddet uygulanıyor’ diye dışarıya sızdırdığını tespit ettik. Bu konuyla ilgili olarak çalışma arkadaşlarından da görüş aldık ve neler yapıldığını yazılı olarak öğrendik. Bunun üzerine söz konusu şahsı ben yanıma çağırdım ve psikolojik destek alması gerektiğini söyledim. Bu çok ciddi bir durum ve olayı tam anlayabilmek adına vardiyasını 24 saatten 12 saate düşürdük ve elinden sorumluluğunu alarak kendisine yardımcı rol üstlenebilecek görev verdik. Bu olay, 5 Şubat günü oldu ve kendisi böyle bir görevi kabul etmedi, o günden sonra da bir daha gelmedi. Bunun üzerine bazı yerlere şikâyet edildik. Şikâyet edilen yerlere de biz gerekli izahatı yaptık. Biz, bu konu hakkında soruşturma başlattık. Her şey belgeli olarak polisin bilgisi dâhilindedir. Önümüzdeki günlerde bu konu hakkında basın açıklaması yapacağız. Belgeleri de ortaya koyarak, kimsenin kafasında soru işareti bırakmayacağız.”

“İleri derecede birkaç Alzheimer hastamız mide yolundan besleniyor ve bu tedavide kullanılması gereken ilgili aparatları söktü. Bağlamaktan başka alternatifimiz yoktu, bunu yapmak zorundaydık”

“Başka alternatifimiz yoktu, yapmak zorundaydık…”

Dr. Şebnem Benar, hizmet gören hastalarının sağlık durumları hakkında da bilgiler verdi, kimi hastalarının sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti, kimi hastalarının da yaşına bağlı olarak bazı hastalıkları olduğuna vurgu yaptı.

Benar, kamuoyuna yansıyan ‘yatağa bağlama’ görüntüleriyle ilgili de, “ileri derecede birkaç Alzheimer hastamız mide yolundan besleniyor ve bu tedavide kullanılması gereken ilgili aparatları söktü. Hastalarımızı acile gönderip aparatları yeniden taktık. Başka alternatifimiz yoktu, bunu yapmak zorundaydık” ifadelerini kullandı.

COVID-19 salgınında son durum…

Bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda Kalkanlı Yaşam Evi’nde COVID-19 salgını yayılmış, ölümler meydana gelmişti.

Salgın konusunda da bilgi veren Dr. Benar, Kalkanlı Yaşam Evi’nde COVID-19 vakalarının bittiğini, her hafta düzenli olarak rutin testlere devam edildiğini ve hijyene eskisinden daha çok önem gösterildiğinin altını çizdi.

“Personel sayısı yetersiz, hasta almıyoruz”

Kalkanlı Yaşam Evi’nde şu anda 64 hasta bulunduğunu belirten Dr. Benar, “Personel sayısı yeterli olmadığından dolayı hasta alımı durmuş durumda. Şu anda 19 hasta bakıcı 6 da hemşire görev yapıyor. Hasta bakıcı alınması konusunda ihale süreci devam ediyor, kısa süre sonra bu eksiklik giderilecek” dedi.

Yaşlılar konuştu: “Durumumuz iyi, bizi merak etmeyin”

Kalkanlı Yaşam Evi’nden hizmet gören bazı yaşlı hastalar da düşüncelerini aktardı, “Burada bizlere iyi bakılıyor, günümüz televizyon izleyerek, şarkı söyleyerek, gülerek, eğlenerek geçiyor. Çok şükür bir eksiğimiz yok. Durumumuz iyi, bizi merak etmeyin” dedi.

Kalkanlı Yaşam Evi’nde hijyenik ortam yaratılmasına özen gösterildiği dikkat çekiyor…

Sorumlu hekim Dr. Şebnem Benar, söz konusu kanlı fotoğrafın Alzheimer hastası bir yaşlıya ait olduğunu hastanın sürekli olarak cildini kaşıdığından bu görüntü oluştuğunu ve Whatsaap grubundan kendisine bilgi verilerek hastanın tedavisi yapıldığını dile getirdi.

Dr. Şebnem Benar: “Kaynağı belirsiz 50 pozitif vaka var, Acı ama ihmal yok, sağlık durumları iyi…”

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