"Sorunlar, onları yaratanlarla çözülemez. Tek çare erken seçimdir"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, son dönemde gündemde olan "sahte diploma" soruşturmasıyla ilgili yaşananların sürece zarar verdiğini söyledi, erken seçime gidilmesi gerektiğini ifade etti.

Akansoy, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ne yüksek öğretime ne Polis teşkilatına ne de siyasete dair genelleştirmeler bizi bir yere taşır. Herkese suçlu gözüyle bakılması ve kurumların yıpratılması, kurunun yanında yaşın da yakılmaya çalışılması, en büyük sorunların başındadır" ifadelerini kullandı.

Akansoy'un paylaşımı şöyle:

"• 'Sahte ya da geçersiz diploma' soruşturmasının tüm Üniversiteleri kapayacak şekilde yaygınlaştırılması ve derinleştirilmesi gerekir. Yapılmadığı sürece bir bütün olarak Yüksek Öğretimin ve elbette halkımızın bu süreçten olumsuz etkinleneceği açıktır.

• Siyaset kurumunun itibarsızlaştırışmasının önüne geçmek adına Polisin soruşturmayı süratle genişleterek devreye girmesi, Dokunulmazlıkların kaldırılmasına dönük dosyaları Meclise göndermeyi önceliklendirmesi gerekir. Masumiyet karinesi esastır ancak kamuoyunda konuşulan iddiaların göz ardı edilmesi söz konusu olamaz.

• Ne yüksek öğretime ne Polis teşkilatına ne de siyasete dair genelleştirmeler bizi bir yere taşır. Herkese suçlu gözüyle bakılması ve kurumların yıpratılması, kurunun yanında yaşın da yakılmaya çalışılması, en büyük sorunların başındadır.

• Sorunlar, onları yaratanlarla çözülemez. Göstermelik hamleler ve geçici çıkışlar dışında…

• Demokrasilerde çare siyasi iradenin değişimidir. Çare vardır. Bir an önce erken seçime gidilmelidir.

• Kararı halkımız vermelidir."