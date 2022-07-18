“Sorun yakıttan değil, oksijenden”

Teknecik Elektrik Santrali’nin bacasından yükselen ve sosyal medyada gündem olan kara dumanla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Akyiğit, “Sorun yakıttan değil, yanma odasına yeterli oksijenin gitmemesinden kaynaklanıyor” dedi.

Teknecik Elektrik Santrali’nin bacasından yükselen kara duman, bölge halkının tepkisine yol açtı. ‘Kara zehrin’ görüntülerini paylaşan vatandaşlar, sağlıklarının tehlikeye girmesinden dert yanıyor, acilen çözüm üretilmesi çağrısında bulunuyor.

KIB-TEK YK Başkanı Akyiğit:

“Yanma odasına yeterince oksijen gitmiyor”

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, gerekli incelemeleri başlattıklarını, santraldeki yanma odasına yeterince oksijen gitmemesinden dolayı yakıtın sadece yarısının yandığını ve bu nedenle bacadan kara dumanların yükseldiğini söyledi.

“Gerekli hava ayarlamaları yapılıyor”

Mühendislerin, söz konusu soruna müdahale ettiğini kaydeden Akyiğit, “Gerekli hava ayarlamaları yapılıyor” dedi.

“Sorunun yakıtla ilgisi yok”

Kara dumanın yakıtla bir ilgisi olup olmadığına ilişkin soru üzerine Akyiğit, “Yakıtla ilgisi yok, tahlil sonuçları geldi ve sonuçlar gayet istediğimiz gibi. Her zaman kullandığımız yakıtı kullanıyoruz. Sorun yetersiz oksijenden kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.