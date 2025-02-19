“Sorumluluk ve saha bizim ama ahkâm kesme Lefkoşa’da”

Ebru OSMAN

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, belediyelerin birleşmesinin ardından yaşadıkları sorunları, göreve geldikten sonra gerçekleştirdikleri projeler ve hedeflerini YENİDÜZEN’e anlattı.

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, 2024 yılının çok yoğun ve zorlu geçtiğini belirterek, özellikle altyapı ve üstyapı projelerinde önemli ilerlemeler kaydettiklerini vurguladı. Latif, Akdoğan Belediye Başkanlığı görevinden sonra, Mesarya Belediyesi’nde çok daha büyük sorumluluklar ve yoğun çalışmalarla karşılaştıklarını ifade etti. 2024 yılı boyunca parklar, drenaj sistemleri, su şebekeleri, yeşil alanlar ve kaldırım gibi birçok projeye odaklandıklarını, bununla birlikte mezarlık duvarı ve çeşitli altyapı eksikliklerini tamamladıklarını söyledi.

2025 yılı için de yoğun bir program hazırladıklarını belirten Latif, altyapı çalışmalarının hız kesmeden süreceğini, özellikle kırsal alana yönelen büyük yapılaşma talebiyle birlikte, bölgede büyük yatırımların devreye girmeye başladığını söyledi. Ayrıca, karşılaştığı zorluklar ve belediyelere aktarılan kaynakların yetersizliği gibi sorunlara dikkat çekerek, hükümetin belediyeleri yeterince desteklemediğini şu şekilde ifade etti; “belediyelere aktarılan kaynaklar bence yeterli değildir, çünkü bir belediye olarak kendi sorumluluğum içinde olmayan birçok alana bakmak zorundayız”.

Latif, belediyelerin halkın yaşam standartlarını ve mutluğunu düşünen tek kurum olduğuna inandığını ve kendi sorumlulukları dışında birçok iş yığını ile karşılaştıklarına dikkat çekerek belediyelerin daha fazla kaynakla desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Aynı zamanda, imar yetkilerinin belediyelere verilmesine rağmen hükümetin bu konuda engeller çıkarmaya devam ettiğini ve bu durumun projelerin ilerlemesini zorlaştırdığını dile getirdi.

"2024 yoğun çalışmalar ve zorluklarla geçen bir yıl oldu"

Mesarya Belediyesi’nde 2024 yılı nasıl geçti neler yaptınız, neleri gündeme aldınız? Alt yapı ve üst yapıya ilişkin kısaca neler yapıldı?

“Akdoğan Belediye Başkanı görevinden sonra, Mesarya Belediye Başkanı görevi bizim için çok daha yoğun mesailer ve çok büyük uğraşlarla geldi. Çünkü Akdoğan için kazandırdığımız bir yığın proje belediyeler yasası çerçevesinde, bağlanan belediyelere göre çok daha azdı. Bu projeleri gerçekleştireceğimizle ilgili insanlarımıza sözümüz vardı.

2024 yılı, özellikle bize bağlı belediyelerde, parklar ve drenaj altyapı çalışmaları açısından çok yoğun geçti. Bu süreçte ciddi sıkıntılar yaşadık. Aynı zamanda mezarlıkla ilgili de bazı çalışmalarımız vardı, çünkü duvarı olmayan bir mezarlığımız vardı ve bu duvarı geçtiğimiz yıl tamamladık. Diğer taraftan, 2024 yılı su şebekeleri ve su teminatlarıyla ilgili de ciddi sıkıntılarla geçti. Çocuk oyun alanları, yeşil alanlar, peyzaj düzenlemeleri ve kaldırım çalışmaları gibi birçok projeyi 2024 yılına sığdırdık. Nasıl gelip geçtiğini hiç sezmedim…”

“2025 yılında da kaldırım, drenaj ve peyzaj düzenlemelerine aralıksız bir şekilde devam edeceğiz”

2025 yılına ilişkin yatırım planlarınız neler? Bölgeyi bu yıl neler bekliyor?

“Bu dört yıllık süreç esnasında yıllarca yapılmayan hizmetlerin olmasından kaynaklı, hizmetlerin bir dönemde ancak geriye dönük olarak yapılabileceğini ve bugüne kadar yapılmayan işlerle geçen bir süreç olacağını hep söyledim.

2023’te başlayıp 2024’de devam ettiğimiz projelerimiz özellikle, kaldırım, drenaj ve peyzaj düzenlemelerine aralıksız bir şekilde devam edeceğiz. Hep söylediğim gibi, bu dört yılın alt yapı çalışmaları, su şebekeleri, drenaj sistemleri ve kaldırımların tamamlanmasıyla yoğun bir şekilde geçireceğimiz aşikârdır.

Özellikle 6 Şubat depreminden sonra bölgede çok büyük yatırımlar mevcut, apartman hayatından kırsal yaşama doğru büyük bir yoğunlaşma var halk talebi yönünde. Onunla ilgili bizim bölgemizde çok büyük yatırımlara sahne olmaya başladı. Özellikle şu an parselasyonları hızla devam eden onlarca projemiz var. Bunların da güzel, daha düzenli, daha çağdaş kentler olmasıyla ilgili bizler de denetlememizi bu doğrultuda sürdürmeye devam ediyoruz.”

“Belediyelere karşı ne yazık ki tepkili ve art niyetli yaklaşılmakta"

Yerel yönetimler olarak hükümet ile nasıl bir iş birliği içindesiniz? Sizce merkezi hükümet yerel yönetimleri yeterince destekliyor mu?

“Belediyelere karşı ne yazık ki tepkili ve art niyetli yaklaşılmakta. Ben, aslında yapılan reform yasasının çok daha iyi çalışılması ve yürürlüğe girmesi taraftarıydım. Belediyelerin kapatılmaması gerektiğini savunan ve arzu eden bir belediye başkanıydım, ya da kapatılacaksa, çok daha iyi ve yere basar programlar ve çalışmalarla yapılmasını isterdim. Ama maalesef hiçbir şey yapılmadan kapatıldı. İlk başta güney Mesarya’da 5 belediye vardı, sonra bir tanesi ayrıldı ve dört belediye birleşti, böylece adanın en büyük birleştirilmesi gerçekleşmiş oldu. Normalde 2 belediye birleştirilirken, bizde 4 belediye birleştirildi ve Mesarya Belediyesi kuruldu. Daha öncesinde böyle bir şey hiç yaşanmadığından dolayı, hiç kimsenin böyle bir tecrübesi yoktu, kendimizi resmen bir kobay gibi hissediyoruz.

Nasıl diye sorarsanız, örneğin; bir muhasebe programını tek bir sisteme düşürmek için 8 ay uğraşmak zorunda kaldık. Çünkü 4 belediyenin de ayrı ayrı muhasebesi vardı, o muhasebenin hepsini kapatıp bir tane Mesarya Belediyesi muhasebesi yaratmak için 8 ay uğraştık. Bizler en başarılı belediyelerden biri olmamıza rağmen, daha da fazla zorlukla mücadele eden belediyeler de mevcut. Bizim dahi işin içinde olmamıza rağmen, göz önünde bulundurmadığımız bir yığın sıkıntı ile karşılaştık ve bu sorunları çözerek devam etmek zorunda kaldık.

En basiti, 4 tane sekreterim olması gerekirken, 8 tane muhasebecim olması lazımdı. Bunlara bağlı olarak her belediyeden gelen usta, teknisyen, inşaat işçisi v.b gibi personellerin hepsi karıştı, hepsini barış içinde birleştirmek bizim için inanılmaz emeklere mal oldu. Hala daha tam anlamıyla oturmuş bir belediye değiliz, 2 sene geçmesine rağmen.”

“Belediyelere aktarılan kaynak yeterli değil”

Nüfusla, belediyelerin katkı payı doğru orantılı mı? Sizce belediyelere yapılan devlet katkısı artırılmalı mı?

“Belediyelerin aslında etkisi ve yetkisi dışında yaptığı birçok iş var, diğer belediyelerin kapatılması bence büyük bir hataydı. Her ne kadar da en büyük belediyenin başkanı olsam da, keşke bu belediyeler kapatılmasaydı diyorum… Çünkü istediğim gibi insanları maalesef ki dinleyemiyorum, halkın içinden kendimi soyutlamak zorunda kalıyorum çünkü yapmam gereken işleri yetiştiremiyorum. Mesailerin bana yetmediği bir yığın işin içine giriyorum. Bunun yanında, belediyelere aktarılan kaynaklar bence yeterli değildir, çünkü kendi sorumluluğum içinde olmayan birçok yere bakmak zorundayız bir belediye olarak.

Örneğin, son zamanlarda gündemde olan kazalarda yaşanan can kayıplarıyla alakalı sokak aydınlatmaları ve elektrik kurumu… Bunun sorumluluğu kesinlikle belediyelere verilmesi lazım. Dönemin Başbakanı, bir Bakanlar Kurulu kararıyla bu katkıyı belediyelerden alıp elektrik kurumuna verdi. O günden sonra, Bakanlar Kurulu kararıyla hala daha biz hakkımız olan işlemi, tüm sorumlulukları bizim üstlenmemize rağmen geri almak için uğraşıyoruz.

“Belediyelere yönelik reform yasasının çok daha iyi kurgulanması gerektiğine inanıyorum”

“Bununla birlikte, ova yolları, dere yatakları, spor sahaları gibi konular da bizim sorumluluğumuzda olmayan işler. Ancak bunların bakımını, suyunu ve diğer ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz ama bu konularla ilgili bütçeler ‘ilgili dairelerde’. Bu yüzden, belediyelere yönelik reform yasasının çok daha iyi kurgulanması gerektiğine inanıyorum. O yüzden bu belediye reforum yasasının çok daha iyi kurgulanması gerektiğine inanıyorum ki bunları da beraber içine koyup, gerekli bütçelerin verilmesi ve bu belediyeleri birleştirme aşaması olması açısından… ne yazık ki henüz olmadı. Yetkililerin bu sıkıntıları bilmelerine rağmen, bunu tekrardan onlara hatırlatmak istiyorum.

Sahalara biz bakıyoruz, sağlık ocağına biz bakıyoruz, dairesine biz bakıyoruz, ova yolları kaymakamlığa bağlı ancak biz bakıyoruz, ağılar bölgesindeki kaymakamlığın dağıttığı yerleri biz yönetiyoruz. Yolu bozulursa, halk bizden istiyor, bekliyor. Bir yığın sorunu çözmeye çalışıyoruz, ancak bunların bütçesi ilgili dairelerde, bize hiçbir şey verilmiyor.

Örneğin, Ercan’dan Dörtyol köyüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Karayolları bölgemize yeni bir yol kazandırdı, bu bizim için çok önemli ve hayati bir yatırımdı. Yol yapıldı ancak yolun banketleri yapılmadı. Normalde bunların sorumluluğu Karayolları’na ait, Karayolları Dairesi gelip bu banketlerin insanların refahını ve can güvenliğini sağlayacak şekilde düzenlemesi gerekirken, ne arayan var ne de ilgilenen… Kazalar oluyor, kimsenin umurunda olmuyor, o banketler, insan yaşamına uygun şekilde düzenlenmediği için bir kaza oldu, ama bunları konuşan yok.”

“Belediyeler, insan hayatına dokunan en büyük can damarlarıdır”

Tüm bu banketleri, biz kendi öz kaynak verilerimizle, kendi kiraladığımız iş araçlarıyla yaptık ve düzelttik, düzeltmeye de devam edeceğiz. Çünkü belediyelerden başka gaile çeken bir kurum yok. İnsanların yaşam standartlarını ve mutluluğunu düşünen tek kurum belediyelerdir. Belediyeler, insan hayatına dokunan en büyük can damarlarıdır. Belediyelerin bütçelerinin de onlara göre verilmesi en elzem kaçınılmaz olaylardan biridir. Ancak ne yazık ki, bizler hep “Git belediye yapsın sana” diyerek sosyal hizmetlerden maaş alanlara muafiyet veriyorlar. Sosyal hizmetlerin ayrı bütçeleri var, ancak bu kaynak belediyelere aktarılmıyor. Sorumluluk ve saha bizim ama ahkâm kesme Lefkoşa’daki dairelerdedir.”

“Kırsal yaşama yönelme talepleri çok ciddi şekilde arttı”

Kuzey Mesarya’da bazı yapılaşma ve buna bağlı sorunlar gündeme geliyor. Güney Mesarya’da da aynı sorunlar yaşanıyor mu? Sizin bölgenizde inatlaşma ve büyüme potansiyeli nedir? Doğru gelişme için neler yapılmalı?

“Mimar Mühendis Odalar Birliği’nde Belediyemizin yapmış olduğu ziyarette, 6 Şubat depreminden sonra kırsal yaşama yönelme ve tek katlı evlerle ilgili yaşam talepleri çok ciddi şekilde arttı. Özellikle maddi gücü yerinde olan insanlar artık apartman hayatını terk edip, tek katlı, kırsal alanlarda yaşamaya yöneliyorlar. Bununla ilgili bizim de hem arsa fiyatları, hem de merkeze olan yakınlığımız, coğrafi konumumuzla nedeniyle, en büyük inşaat patlamalarının yaşanacağı bölge olarak gösteriliyoruz ilgili birlikler tarafından.

Bize gelen dosyalarda, her ne kadar da yeni geçen belediyeler birleştirme yasasında imar yetkisi belediyelere verilmiş olmasına rağmen, hala belediyeler mevcut hükümet tarafından sadece imza atar durumda tutuluyor. Onları da ince eleyip sık dokuyup, gerekli yaptırımları yaparak, kontrollü bir şekilde bu inşaatların yapılması konusunda ciddi çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.”

“İmar yetkisi belediyelere verildi, hükümet bu işi kaymakamlık yapacak dedi”

Bölgede imar konusunda sıkıntılar yaşıyor musunuz?

“Son geçen belediyeler yasasında, imar yetkisi belediyelere verildi. Ancak merkezi hükümet ‘hayır ben yasa masa tanımam ben bu yetkiyi belediyelere vermem, bu işi kaymakamlık yapacak’ öyle bir sıkıntımız devam ediyor hala daha... Belediyelerin yasal olarak verilen hakları da gerçek kişiliklere belediyelere verilecek diye umuyoruz. ”