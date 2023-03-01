KTOEÖS, hükümete ve Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

Çağrıda, “Okulların güvenle eğitime başlaması ve sorunların çözümü için sorumluluğunuzu hatırlayın ve harekete geçin” ifadeleri kullanıldı.

KTÖES Başkanı Ozan Elmalı yaptığı yazılı açıklamada, eğitim- öğretimin bir plan çerçevesinde bilimsel, laik bir anlayışla, güvenli okul ortamında uzun vadeli, öngörülü olarak ve yaşanan sorunlardan ders alarak yürütülmesi gerektiğini yıllardır ifade ettikleri kaydedildi.

“Bizler maalesef söylenenlere, gerçeklere, bilime kulak tıkayanların, sorunlar karşısında başını kuma saklayanların yarattığı acı tablo ile bir kez daha karşı karşıyayız.” ifadelerini kullanan Elmalı, 6 Şubat günü yaşanan deprem sonrasında tüm toplumun ve Türkiye’yi derinden yaralayan acı tablonun da "umarsızlığın, bencilliğin, bilime kulak tıkayan, insana değer vermeyen aynı anlayışın" sonucu olduğunu ileri sürdü.

Ülkedeki okulların yapısal sorunlarını, yıkılmakla karşı karşıya olan durumlarını, yıllardır ihmal edildiğini, bakımsızlıktan dökülen hallerini yaz ayları boyunca tam 16 defa kamuoyunun gündemine getirip resimlerle, eylemlerle, açıklamalarla ortaya koyduklarını ifade eden Elmalı, “Dikkat çekmeye çalıştığımız ve fakat bir türlü başaramadığımız 'Çok geç olmadan harekete geçin, okullar yıkılıyor' çağrısıydı. Duymazdan geldiniz, dinlemediniz, ötekileştirmeye, yalnızlaştırmaya, kötülemeye çalıştınız.” dedi.

“Dikkate almayıp inkar ettiniz”

Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu olduğunu dile getiren Elmalı, “Dün, bizlerin söylediğini hiçe sayanlar, bugün 'okullarımız, hastanelerimiz, kamu binaları en hızlı şekilde kontrol edilmeli, ekipler kuracağız, durum tespiti yapacağız, bilimin yolundan gideceğiz, vatandaşlarımızı korumalıyız' diye beyanatlar verip şov yapıyor. Bu vaatler bir devletin vatandaşlarına karşı yerine getirmesi gereken yükümlülükler değil mi? Toplum için sanki lütufmuş gibi bunları şimdi söylüyor olmaktan utanmıyor musunuz? Yıllardır kaynaklarını çarçur edip kamusal yatırımları yapmadığınız için bu topluma özür borcunuz vardır” ifadelerini kullandı.