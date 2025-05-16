“Sorumlu Maliye Bakanlığı, kayyum ve tasfiye memurluğudur”

Hür-İş Federasyonu’na bağlı Kıbrıs Türk Liman ve Taşıt İşçileri Sendikası (Liman-Sen), Mağusa Limanı’nda kısa süre içinde meydana gelen ikinci “iş kazası” nedeniyle Maliye Bakanlığı’nı eleştirdi.

Hür-İş Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin tarafından yapılan açıklamada, “Yürürlükte bulunan ve geçerli olan toplu iş sözleşmesinin ilgili maddelerine uymayan, yok sayan Maliye Bakanlığı ve liman işleten ve yöneten kayyum ve tasfiye memurluğu bu iş kazasında sorumludur” ifadesini kullandı.

Yeltekin, iş sağlığı ve güvenliği yasasına uymayan üyelerini ilkel şartlarda çalıştıranlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın toplu iş sözleşmesini yok sayan, sendikayı tanımayan, devlet resmi düzenleme ve gereklerini es geçen bir yaklaşımı olduğunu belirten Yeltekin, “Maliye Bakanı yaklaşan Cumhurbaşkanı seçimlerinde de partisinin adayını bizler ‘tanımıyoruz’ diyeceğiz” dedi.

Yeltekin, ülkede yaşama hakkı, sendikalaşma hakkı, çalışma hakkı, devlet tarafından koruma ve güvenlik hakkı olduğunu belirterek, “Bunu Sn. Maliye Bakanı engelleyemez. Yok sayamaz” dedi.