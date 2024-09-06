Ertuğrul SENOVA

Cumhurbaşkanlığı’nda “enerji ve arz güvenliği” konusunda gerçekleşen toplantının ardından yapılacağı açıklanan ortak basın toplantısında, gazetecilerin soru sorması yasaklandı.

“Basın toplantısında” Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklamalarda bulunacaktı…

Yaklaşık 2 saat süren toplantının sonunda Cumhurbaşkanlığı’ndan bir yetkili, basının bulunduğu bölüme gelerek “Soru almıyoruz arkadaşlar” dedi ve gazetecilerin soru sormasının yasak olduğunu belirtti.

Özellikle, “Türkiye’den kablo ile elektrik” olarak bilinen “enterkonnekte sistem” konusunda yapılan toplantının ardından soru kabul edilmemesi dikkat çekti.

YENİDÜZEN, bir süredir manşetine taşıdığı yayınlarda, enterkonnekte sistem için, Türkiye’nin gözlemci üyesi olduğu Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı’ndan (ENTO-E) izin alması gerektiğini anımsatıyor.

Türkiye’yi ENTSO-E’ye bağlayan TEİAŞ’ın resmi internet sitesinde, Türkiye’nin yapacağı tüm enterkonnekte işletmelerinin ENTSO-E’nin iznine tabi olduğu ifade ediliyor.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre ENTSO-E, geçtiğimiz Şubat ayında Türkiye’ye, Kıbrıs’ın kuzeyine enterkonnekte sistem kurmasına izin vermeyeceğini bildirdi.

YENİDÜZEN, söz konusu gelişmeyi, bugün düzenlenen basın toplantısında TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a sormaya hazırlanıyordu…