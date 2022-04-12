“Sordum ne oldu… Neyin var be gardaş?..”

MERT ÖZDAĞ YAZDI

Ersin Tatar…

Son seçimde Cumhurbaşkanlığı’na seçildi…

Kıbrıs’ın kuzeyindeki en yüksek makama seçilmesi ile sosyal medyada sürdürdüğü aktifliği terk edecek diye bekleniyordu, öyle olmadı…

Cumhurbaşkanı sıfatı ile Facebook’ta yorumlar, paylaşımlar yapıyor, mesajlar atıyor.

Bu durum elbette ilginç de sonuçlar doğurabiliyor kimi zaman.

Geçtiğimiz günlerde Turgay Hilmi’nin ‘her şeyini satıp memleketi terk edeceğine’ dair yaptığı paylaşımın altına yaptığı yorumla Tatar sosyal medyada yine viral oldu.

Ersin Tatar, Turgay Hilmi’ye “Ne oldu?” diye sordu.

Bu soru ile sosyal medya adeta sallandı.

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Ersin Tatar son yıllarda bu ülkede olanlardan haberdar değil miydi?

Böylesi bir habersizlik olabilir mi?

Bizzat Ersin Tatar’a sordum.

▶ -“Sayın Başkan, memleket kan ağlıyor, ekonomi halkı zorluyor, pahalılık, krizler, siyasi gelişmeler… Farkında değil misiniz?”

▶ -“Böyle bir şey mümkün mü Mert!” dedi, sert çıktı.

▶ - “E sosyal medyada öyle bir imajınız var, ‘ne oldu’ diye soruyorsunuz…”

Ersin Tatar kendine has üslubu ile konuştu, konuştuk

▶ -“5 yıl Maliye Bakanlığı yaptım ben, KKTC Maliyesi’ne dair gelişmeleri, olanları, olmayanları en iyi ben bilirim, bir de Devrim Barçın iyi bilir bu işleri, ‘ne olduğunun’ farkında olmamam mümkün mü sence?” diyerek bana karşı bir soru sordu.

▶ -“Ülkeyi terk etmek isteyen Turgay Hilmi’ye ‘ne oldu’ diye sordunuz…”

▶ -“Ben Cumhurbaşkanı seçildim diye memleketten kopmam, insanlarımızdan kopmam mı gerekiyor?”

▶ -“Nasıl yani, sosyal medyadaki aktifliğinizden mi bahsediyorsunuz? Evet hiç o alanı terk etmediniz…”

▶ “Evet, terk etmeyeceğim de, hem sosyal medyadan, hem de insanlarla yüz yüze konuşmaktan çekinmem ben, ve evet birinin derdi varsa, sorarım; Ne oldu, neyin var. Neyin var be gardaş, halini hatırını sordum. O soru da bu anlamda sorulmuş bir sorudur.”

***

▶ -“Sosyal medyada aktif olacaksınız, hep?”

▶ -“Evet, bunun ne sakıncası var? Ben Japonya’da yaşamam, Cumhurbaşkanı seçildim diye gat gravat oturayım Saray’da? İnsanlara halini sormayayım mı? Ben canlı bir insanım, ölü değilim, canlı olmaya da devam edeceğim, hem arazide, hem de sosyal medyada, fark etmez. Evet sordum ne oldu? Neyin var? Bu soru ülkede olanlarla ilgili habersiz olduğumu mu gösterir? Tam aksine ben tüm meseleleri yakından takip ediyorum, Cumhurbaşkanlığı’nda toplantılar düzenliyorum, tarafları bir araya getiriyorum. Sorunlar var mı, evet var. Hepimiz çalışacağız be arkadaşlar. Ne oldu diye sorumuşum da paparalar koparıldı. Eleştirin beni, hiç canım sıkılmaz, canımı sıkan bazı hakaret içeren paylaşım ve yorumlardır. Ama benden ölü gibi davranmamı beklemeyin, Ersin Tatar canlıdır, ölü gibi olamam be gardaş… Ne olduğunu çok iyi bilirim. Zor bir dönemden geçiyoruz, el birliğiyle bu günleri atlatacağız”