Sorakın'dan Tatar'a 'Sorumluluklarınızı yerine getirin' çağrısı

Mağusa İnsiyatifi üyelerinden, CTP Eski Milletvekili ve Barış Aktivisti Dr. Okan Dağlı’nın Türkiye’ye alınmamasını eleştiren CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, yetkilileri göreve davet etti.

“Annan Planı’na evet diyen yüzde 65’lik çoğunlun” suçlu olduğunu belirten Sorakın, yaşananları anlamakta güçlük çektiğini ifade etti.

Sorakın paylaşımında şunları ifade etti: “Türkiye’nin güvenliği aleyhinde faaliyetlerde” bulunmak gerekçesiyle Sn Okan Dağlı’nın da Türkiye’ye girişine izin verilmedi. Gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Kıbrıs’ta federal çözümü, demokrasiyi, insan haklarını, özgürlükleri ve uluslararası hukukun içinde yer almayı savunmak ve bunun için mücadele etmek suçsa Annan Planı’na evet diyen yüzde 65’lik çoğunluk da suçludur. Daha önce yaşanmış olan benzer olaylarla ilgili kılını kıpırdatmayan Sn. Tatar’ı ve diğer yetkilileri oturdukları koltukların sorumluluğunu yerine getirmeye davet ediyorum.”