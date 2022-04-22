Sorakın’dan Tatar ve Sucuoğlu’na: Tiyatro oynuyor, maskaralık yapıyorsunuz

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Sucuoğlu’nun seçim sonrası yeni hükümet kuruluyormuş gibi davrandığını söyledi, “Evet tiyatro oynuyor ve maskaralık yapıyorsunuz” eleştirisinde bulundu.

Sorakın, “Hükümet niye istifa etti?” diye sorarak, “İstifa eden bir hükümet başkanına niye tekrardan hükümeti kurma görevi veriyorsunuz? Danışıklı dövüş mü yapıyorsunuz?” sorularına cevap istedi

Sorakın’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: Sn. Tatar da, Sn. Sucuoğlu da seçim sonrası yeni bir hükümet kuruluyormuş gibi davranıyor ve öyle bir algı yaratmaya çalışıyorlar.

Sn. Tatar, Faiz Sucuoğlu hükümeti 23 Ocak seçimleri sonrası kurulan, 2 aylık görev süresi boyunca da yaşamın tüm alanlarını kaosa sürükleyen, istifa nedenini dahi açıklayamayan, sürekli olarak zik zaklar yapan, aynı konudaki açıklamaları çelişen, tutarsız, başarısız, iradesiz bir hükümetti. Evet tiyatro oynuyor ve maskaralık yapıyorsunuz.

Hükümet niye istifa etti?

İstifa eden bir hükümet başkanına niye tekrardan hükümeti kurma görevi veriyorsunuz?

Danışıklı dövüş mü yapıyorsunuz?"