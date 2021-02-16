Sorakın’dan BRT’ye: Yazıklar olsun

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, ana muhalefet partisi CTP’nin dün parti üst yönetimi ve tüm vekilleri ile birlikte toplum sorunlarına yönelik yaptığı basın toplantısının BRT Ana Haberi Bülteni’nde yer almamasını sert bir dille eleştirdi, “Tarafsız habercilik, demokratik ve şeffaf yayıncılık bu mu? Yazıklar olsun” dedi.

Sorakın, BRT’nin ‘misyon’ ve ‘değerlerinde’ Kıbrıslı Türklerin beklentileri doğrultusunda kurumun objektif, demokratik ve üretken yayıncılık yapmayı ilke edindiğinin ifade edildiğini, kamu yayıncılığında ise toplumun her kesimine hitap etmeyi hedeflediğini hatırlattı.

Sorakın’ın sosyal medya hesabından açıklama şöyle: BRT Resmi İnternet Sitesi’nde “Misyon” başlığı altında: *Kıbrıslı Türkler’in beklentileri doğrultusunda objektif, demokratik ve üretken yayıncılık yapmayı ilke edinmiş, *Kamu yayıncılığında toplumun her kesimine hitap etmek, habercilikte öncü olmak... BRTK’nın öncelikleri olarak yer almaktadır deniyor. “Değerler”başlığı altında ise: *İş Ahlakı, Tarafsız Habercilik, Sorumluluk, Şeffaflık ifadeleri yer alıyor. BRT Yönetimine soruyorum. Ana muhalefet partisi CTP’nin parti üst yönetimi ve tüm vekilleri ile birlikte toplum sorunları ile ilgili olarak yaptığı basın toplantısının 19:00 ana haber bülteninde yer almamasını nasıl açıklayabilirsiniz. Tarafsız habercilik, demokratik ve şeffaf yayıncılık bu mu? Yazıklar olsun.

Özkurt: Hata yapıldı, haksız saldırıları kabul etmiyoruz

Öte yandan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt bir açıklama yaparak Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) düzenlediği basın toplantısı haberinin ana haber bülteninde yer almamasının habercilik etiği açısından ve kamu yayıncılığı misyonuyla halka haber veren BRT gibi bir kanal için uygun olmadığını, bir hata yapıldığını ve düzeltildiğini, sosyal medya üzerinden yapılan haksız saldırıları ve linçleri kabul etmediğini ifade etti.

Özkurt açıklamasında, “Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) düzenlediği basın toplantısı haberinin ana haber bülteninde yer almaması habercilik etiği açısından ve kamu yayıncılığı misyonuyla halka haber veren BRT gibi bir kanal için uygun değildir. Bir hata yapılmıştır ve düzeltilmiştir. COVID- 19 pandemisi döneminde, canla başla mesleğini icra eden BRT çalışanları da görevlerinin başındadır. Kaldı ki haber BRT’nin diğer mecralarında verilmiş olup, Ana Haber bültenine yetiştirilememiştir. Konuyla ilgili açıklama hakkı dahi tanınmadan sosyal medya üzerinden yapılan haksız saldırıları ve linçleri kabul etmediğimizi kamuoyuyla paylaşmak isterim.” dedi .