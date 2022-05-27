Sorakın: “Zamlarla yaşam sürdürülemez noktaya gelindi”

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Tatar-Üstel hükümetinin aldığı kararlarla hayatın pahalılaşmasına, alım gücünün gerilemesine, yokluk ve yoksulluğun giderek derinleşmesine neden olduğuna vurgu yaptı.

Sorakın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kıbrıs Türk halkının nefes alması, ancak ve ancak bu yozlaşmış zihniyetlerin tarihin çöplüğüne atılması ile mümkün olacaktır. İstifa edin bu halkın önünü açın” ifadelerini kullandı.

Sorakın’ın paylaşımı şöyle:

“Ekonomik kalkınma ve refah düzeyinin artırılması için hiç bir öngörüsü olmayan, halk desteğinden yoksun “atama” ve “gayrımeşu” Tatar-Üstel hükümeti aldığı kararlarla hayatın pahalılaşmasına, alım gücünün gerilemesine, yokluk ve yoksulluğun giderek derinleşmesine neden olmaktadır.

Akaryakıta litre başına yapılan 5,40 TL’lik zamla birlikte, zam oranının son bir yılda % 307’ye ulaştığı, elektriğe son dönemde % 60 -% 400 oranında zam yapıldığı, 4 aylık enflasyonun % 34,20’ye, yıllık enflasyonun ise % 88, 81’e ulaştığı ülkemizde üretim yapılamayacak, yaşam sürdürülemez bir noktaya gelmiştir.

Ülkemizde, ekonomik aktiviteler ve giderlerimiz büyük oranda döviz üzerinden hesaplanırken, gelirlerimiz TL’dir. TL ise sürekli olarak değer kaybetmekte, buna bağlı olarak da maaşlar ve gelirler erimektedir. Alım gücünün düşmesi ve zamlar nedeni ile de insanlarımız maketlere giremez, borç taksitlerini ödeyemez bir duruma gelmiştir. “Gayrımeşru” Tatar-Üstel hükümeti ise, sorun çözme yerine popülist söylemlerle sorumluluğu başkalarına yüklemeye ve günü kurtarmaya çalışmaktadır.

Ekonominin en temel sorunu sürekli olarak değer kaybeden TL kullanımıdır. Buna plansızlık, vizyonsuzluk, beceriksizlik ve iş bilmezlik de eklenince bugün yaşadıklarımız kaçınılmazdı.

Uzun vadeli sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınma planlarına ihtiyacımız olduğunu, Türkiye ile imzalanan protokollerde bu planlar kapsamında önceliklerimize yer verilmesi gerektiğini, halkın alım gücünün korunması için istikrarlı bir para biriminin muhasebe birimi olarak kullanılması gerektiğini sürekli olarak söylediğimiz halde dinleyen yok.

Kıbrıs Türk halkının nefes alması, ancak ve ancak bu yozlaşmış zihniyetlerin tarihin çöplüğüne atılması ile mümkün olacaktır. İstifa edin bu halkın önünü açın.”