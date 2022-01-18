Sorakın: “UBP’de isimler değişse de zihniyet değişmiyor”

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun ‘Ercan Havaalanı’nın Türkiye’deki iç hatlar kapsamına alınması’ girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, “İsimler değişse de zihniyet değişmiyor” dedi.

Sucuoğlu’nun Ercan Havaalanı ile ilgili söylemlerini ‘İçi doldurulamayan bir düşünce’ olarak değerlendiren Sorakın, 23 Ocak Genel Seçimleri işaret etti, “Az kaldı bu halk sizi tarihin çöplüğüne gömecek” ifadelerini kullandı.

Sorakın’ın paylaşımı şöyle:

“UBP’de isimler değişse de zihniyet değişmiyor. Ülkeyi babalarının çiftliği, halkı da emir kulu zannediyorlar. Katılımcılık, istişare, plan, program, insan ve ülke yararı akıllarının ucundan dahi geçmiyor. Sn. Ersan Saner 20 Eylül 2021’de Türkiye Cumhuriyetine yaptığı ziyarette kimseyle istişare etmeden ülkenin tümünü serbest bölge yapma taahhüdünde bulundu. Şimdi de Sn. Faiz Sucuoğlu Ercan Havaalanı’nı Türkiye’deki iç hatlar kapsamına alma girişimi başlattığını söylüyor. İçi doldurulamayan bir düşünce… Sn Sucuoğlu “ beni ilgilendiren vatandaşın cebinden çıkacak paradır” diyor ama muhaceret işlemleri, kimlik uygulaması hakkında bir şey söylemiyor. Belli ki buranın demografik yapısı ile Kıbrıslı Türkler kendisini hiç ilgilendirmiyor. Az kaldı bu halk sizi tarihin çöplüğüne gömecek.”