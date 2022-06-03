Sorakın: Ekonomimizi koruyacak olan sistem Euro’nun muhasebe birimi olarak kullanılmasıdır

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, İstatistik Kurumu tarafından yüzde 98,12 olarak açıklanan yıllık enflasyon oranına dikkat çekerek, ekonomideki sıkıntıların temelinde TL kullanımının bulunduğunu, ekonomiyi koruyacak olan sisteminse, Euro’nun muhasebe birimi olarak kullanılması olacağını ifade etti.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yapan Sorakın, Euro çözümüne karşın, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokolde TL kullanımının yaygınlaştırılması ve dövize bağımlılığın azaltılmasının öngörüldüğüne dikkat çekerek, “Ülkemiz gerçekleri ile bağdaşmayan ve ekonomik akla ters olan bu uygulama ile halk daha da fakirleşecek, ülke daha da yaşanamaz bir duruma gelecektir” ifadelerini kullandı.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, KKTC Başbakanı olarak görevlendirilen Ünal Üstel’in “Hayat pahalılığının verilmesi için çalışmaların başladığını, önümüzdeki hafta Türkiye’den gelecek heyetin buradaki heyetle çalışma yapacağını” açıkladığını anımsatan Sorakın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Ne çalışması Sn. Üstel?

Ülkemizde “hayat pahalılı ödeneği” yasalarla güvence altına alınmış bir hak olup, Devlet Planlama Örgütü tarafından yayınlanan tüketici fiyatları genel endeksinde Aralık ayı esasına göre oluşan artış farkı altı aylık dönemler halinde, ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez maaşlara konsolide edilerek uygulanır. Bu haktan sadece kamu çalışanları, öğretmenler, polisler v.s yararlanmaz. Hayat Pahalılığı ödeneği hakkından kamu çalışanları ile birlikte, kamu emeklileri, sigorta emeklileri, yoksulluk yardımı, engelli yardımı alanlar, evkaf çalışanları, belediye çalışanları, bağımsız organlarda, kurumlarda çalışanlar v.s olmak üzere 90 binin üzerinde insanımız yararlanır.

2022 yılında ocak- haziran döneminde oluşacak olan hayat pahalılığının tümünü temmuz maaşlarına yansıtmak zorundasınız Sn. Üstel. Bu da yetmez, bir an önce Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu toplayıp, sosyal devlet anlayışını da dikkate alarak, en erken zamanda yeni asgari ücreti de tespit etmeniz gerekmektedir.”