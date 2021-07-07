Sorakın: “Dışişleri Bakanlığı olayı geçiştirdi”

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Cumhurbaşkanlığı eski Basın ve İletişim Koordinatörü Ali Bizden’in Türkiye’ye alınmamasına tepki gösterdi. Sorakın, Dışişleri Bakanlığı’nın da olayı geçiştirdiğini söyledi.

Hükümet yetkililerine “Yasaklı listesi size gönderilmedi mi?” diye soran Sorakın, “Hem dış siyasette hem iç siyasette Kıbrıslı Türkleri soktuğunuz durumdan dolayı da hicap duymalısınız” dedi.

İşte Sorakın’ın açıklaması:

“KKTC Cumhurbaşkanlığı eski Basın ve İletişim Koordinatörü Ali Bizden’in ortada somut hiçbir şey yokken, ‘milli güvenliğe aykırı davranış’ gibi bir gerekçeyle yasaklı ilan edilmesi ve Türkiye’ye sokulmaması ile ilgili Dışişleri Bakanlığı olayı geçiştirici bir açıklama yaptı.

Düşünceden veya söylemden dolayı kişilerin özgürlüklerini kısıtlamak, şaibe ve suçlu algısı yaratmaya çalışmak demokrasi ile bağdaşmıyor. Endişe verici boyutlara ulaşan bu tür uygulamalar güven bunalımı yaratıyor, halklar arasında gerginlikler yaratıyor, dostluk ve kardeşlik duygularını zedeliyor.

Sn. Tatar, Sn. Saner ve Sn. Ertuğruloğlu bu ve benzer konularla ilgi daha önce hiç istişareniz olmadı mı? Yasaklı listesi size gönderilmedi mi? Yasaklı listelerinde kimlerin olduğunu bilmiyor musunuz? Eğer listelerden bihaberseniz oturduğunuz koltukları da boşuna işgal ettiğinizi bilmeniz gerekmektedir. Hem dış siyasette hem iç siyasette Kıbrıslı Türkleri soktuğunuz durumdan dolayı da hicap duymalısınız.”