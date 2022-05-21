Sorakın: “Bu bir “yok oluş” protokolüdür”

2022 İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolünü değerlendiren CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, “İktisadi ve mali iş birliğinden öte bir “yok oluş” protokolüdür” diyerek, bunun ‘halk düşmanlığı’ olduğunu savundu.

“Açık ve net, bedeli ne olursa olsun “HAYIR” diyoruz” yorumunda bulunan Sorakın’ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

“14 Nisan’da Faiz Sucuoğlu tarafından imzalanıp, 20 Mayıs’ta Üstel tarafından Resmi Gazete’te yayımlattırılıp halkın bilgisine getirilen protokol iktisadi ve mali iş birliğinden öte bir “yok oluş” protokoludur.

Protokolun temel felsefesi; ekonomik olarak tamamen bağımlı, alım gücü oldukça gerilemiş, kazanılmış hakları gasbedilmiş, eylem alanları daraltılmış, örgütsüzlükten ve yasaklamalardan dolayı sesini çıkaramayan, biat eden, tamamen edilgen, zavallı bir yapı oluşturmaktır. Bunun adı halk düşmanlığıdır.

Açık ve net, bedeli ne olursa olsun “HAYIR” diyoruz.”