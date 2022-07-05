Sorakın: “Akaryakıt temin edememe beceriksizliktir, yönetememedir, fiyaskodur, tam bir rezalettir”

Dörtlü Koalisyon Hükümeti’nden kârla devralınan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun üç yılda üretim yapamayacak bir noktaya getirilmesinin hiç bir izahatı olamayacağına işaret eden CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, “Akaryakıt temin edememe ise beceriksizliktir, yönetememedir, fiyaskodur ve tam bir rezalettir” dedi.

Yoksulluk derinleşirken, yoklukların da giderek arttığına vurgu yapan Sorakın, Hükümet’e “Halka daha fazla zarar vermeden gereğini yapın ve istifa edin” çağrısı yaptı.

Sorakın’ın paylaşımı şöyle:

“Dörtlü Koalisyon Hükümeti’nden karla devralınan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun üç yılda üretim yapamayacak bir noktaya getirilmesinin hiç bir izahatı olamaz. Akaryakıt temin edememe ise beceriksizliktir, yönetememedir, fiyaskodur ve tam bir rezalettir. Gayrimeşru hükümetin başı vurdumduymaz tavırlar nedeniyle çare üretemiyor, sıkıştıkça mazaretler üretip doğruları gizlemeye çalışıyor. İlgili bakanın ise yurt dışında olduğu ve bayramdan sonra döneceği söylenirken, nerde olduğu konusunda bilgi verilmiyor.

Ciddiyetten uzak tavırlar aldı başını gidiyor. Astronomik elektrik zamlarına rağmen halk elektriksiz kalıyor, perişanları oynuyor. Yoksulluk derinleşirken, yokluklar da giderek artıyor. Buzdolaplarındaki gıdalar mı bozulmuş, bebekler mi ağlamış, evdeki hastalar zor durumda mı kalmış, umurlarında bile değil. Bu vurdumduymaz tavırların bedeli çok ağır olacak beyler. Halka daha fazla zarar vermeden gereğini yapın ve istifa edin.”