Sönmemiş kömürleri çöpe döktü, tutuklandı

Polis, 21 yaşındaki M.H.Y.’nin Cumartesi günü Dörtyol’da bir iş yeri önünde bulunan plastik çöp bidonu içerisine, gerekli emniyet tedbirini almadan sönmemiş kömürleri dökmesinden dolayı çöp bidonu içerisinde yangın meydana geldiğini açıkladı.

Yangın sonucu çöp bidonu tamamen yanarken, çöp bidonu yanında park halinde bulunan bir aracın ön tamponu ile bazı plastik aksamları ise ısıdan dolayı zarar gördü.

Söz konusu şahıs tutuklandı.