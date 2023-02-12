Son vedalar: Kalplerimizde saklayacağız

Türkiye’deki Kahramanmaraş depreminin ardından 35 canımızla vedalaştık, gözyaşları dinmedi, evlatlarımızı toprağa verdik, Kıbrıs tarifsiz bir acıya tanıklık etti.

13 kişinin bugünkü cenazeleri ile birlikte Adıyaman'daki İsias Otel enkazından cansız bedenleri çıkarılan Kıbrıs kafilesinin tümü toprağa verildi.

Öğrenci, öğretmen ve veliler için bugün Mağusa, Yeniboğaziçi, Mormenekşe ve Dörtyol’da düzenlenen cenazelerde Elvin Çavdır, Havva Çavdır ve Evren Çavdır, Osman Çetintaş, Havin Kılıç, Bedriye Fidan Yeniçeri ve kızı Ecem Yeniçeri, Sahil Özberkman, Asya Tülek, İzcan Nurluöz, Mustafa Sabancı ve Ali Karasel, ayrıca Perihan Çetiner toprağa verildi.



Bir ailenin vedası



Lala Mustafa Paşa Camii’ndeki öğle namazında bir aileye tümüyle veda edildi. Evren ve Havva Çavdır çifti, evlatları Elvin’le birlikte son yolculuğuna uğurlandı.



Bu hüzünlü cenazeyle birlikte aynı dakikalarda Yeniboğaziçi ve Dörtyol’da da iki farklı cenaze töreni daha yapıldı. YDÜ Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü, Öğretim görevlisi Osman Çetintaş ve Gazimağusa Türk Maarif Koleji voleybolcusu Havin Kılıç, Yeniboğaziçi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeniboğaziçi mezarlığında toprağa verildi.

Dörtyol’da ise Bedriye Fidan Yeniçeri ve kızı Ecem Yeniçeri için cenaze töreni düzenlendi. Bedriye Fidan Yeniçeri ve Ecem Yeniçeri, anne kız Dörtyol Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Dörtyol mezarlığında toprağa verildi.



Son vedalar



13 kişinin 6’sı ise ikindi namazına müteakip toprağa verildi. Sahil Özberkman, Asya Tülek, İzcan Nurluöz, Mustafa Sabancı ve Ali Karasel Lala Mustafa Paşa Camii’nde gerçekleşen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.



Aynı dakikalarda da Mormenekşe’de de Gazimağusa Türk Maarif Koleji voleybolcusu Perihan Çetiner, toprağa verildi. Çetiner, Mormenekşe Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından Atlılar köyü mezarlığına defnedildi.