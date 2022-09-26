Yenidüzen Gazetesi tarafından 24 yıldır organize edilen, ülke sporuna ve sporcusuna önemli bir motivasyon kaynağı olan ‘Yılın Spor Ödülleri’nde tamamlanan oylama sonrasında kuponların iletilmesi için son gün bugün.

Geleneksel olarak düzenlenen ödüllerde oylama 18 Haziran 2022 tarihinde başlamış, kupon ve Kısa Mesaj (SMS) oylamaları üç ay sürerek 18 Eylül 2022 Pazar günü tamamlanmıştı.

Kuponları getirmek için son gün

Oylama süresince biriktirdiğiniz kuponları bizlere ulaştırmanız için verilen ek süre oldu. O süre bugün tamamlanıyor. Bugün mesai bitimine kadar kuponlarınızı Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde bulunan Yenidüzen Gazetesi’ne ulaştırarak oylarınızı kullanmış olacaksınız. Bugünden sonra iletilecek kuponlardaki oylar geçersiz sayılacak.

Ödül töreni tarihi duyurulacak

Kuponların teslimi sonrası oy sayım işleminin ardından birinciler organize edilecek ödül töreninde açıklanacak. Ödül töreninin tarihi ilerleyen günlerde duyurulacak.