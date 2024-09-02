Son bir haftada 5 yangın, 449 bin 300 TL hasar

Son bir haftada, 5 yangın ve 21 özel servis olayı meydana geldi.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yayımlanan raporda, yangınların toplam 449 bin 300 TL'lik zarara neden olduğu belirtildi.

Aynı tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri raporda; “tamamen söndürülmeden atılan sigara izmariti, kaynak makinesinden atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, temizlik maksadıyla yakma, seyir halinde bulunan tır aracın tekerleğindeki balataların ısınıp alevlenmesi” olarak kaydedildi.

Özel servis olayları ise; “asansörde ve kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu toprak altında mahsur kalan şahısların kurtarılması, kuyuya düşen oğlak ve keçinin kurtarılması, servi ağacı üzerinde ve su deposu ile duvar arasında sıkışan kedilerin kurtarılması, yangın eğitimi verilmesi, özel görev ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması” olarak yer aldı. (tak)