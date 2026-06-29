Son bir haftada 19 yangın

Kıbrıs’ın kuzeyinde son bir haftalık sürede 19 yangın meydana geldiği bildirildi.

İtfaiyeden verilen bilgiye göre, yangınların bölgelere dağılımı: Girne 6, Lefkoşa 4, Yeşilköy 4, Geçitkele 1, Çağlayan 1, Mağusa 1, Vadili 1 ve Güzelyurt 1" şeklinde gerçekleşti ve toplam zarar miktarı 3 milyon 347 bin TL oldu.

Yangınların muhtemel sebepleri; elektrik kaynaklı kısa devre, teknenin motor bölümünden sızan yakıtın alevlenmesi, tamamen söndürülmeden atılan sigara izmaritleri ve rüzgârın etkisiyle birbirine temas eden elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar olarak açıklandı.