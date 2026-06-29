Son bir haftada 19 yangın
Kıbrıs’ın kuzeyinde son bir haftalık sürede 19 yangın meydana geldiği bildirildi.
A+A-
Kıbrıs’ın kuzeyinde son bir haftalık sürede 19 yangın meydana geldiği bildirildi.
İtfaiyeden verilen bilgiye göre, yangınların bölgelere dağılımı: Girne 6, Lefkoşa 4, Yeşilköy 4, Geçitkele 1, Çağlayan 1, Mağusa 1, Vadili 1 ve Güzelyurt 1" şeklinde gerçekleşti ve toplam zarar miktarı 3 milyon 347 bin TL oldu.
Yangınların muhtemel sebepleri; elektrik kaynaklı kısa devre, teknenin motor bölümünden sızan yakıtın alevlenmesi, tamamen söndürülmeden atılan sigara izmaritleri ve rüzgârın etkisiyle birbirine temas eden elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar olarak açıklandı.
Bu haber toplam 257 defa okunmuştur