Uyuşturucu taşıyıcısına 9, organizatörüne 14 yıl hapis

Ercan Havalimanı'nda düzenlenen X-ray Operasyonu kapsamında 12 kilo 278 gram hintkeneviri türü uyuşturucuyla yakalanan Muhad Baalwan ile Zakarıya Behtahr hakkındaki dava karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, uyuşturucuyu taşıyan Muhad Baalwan'ı 9 yıl, organizasyonu gerçekleştiren Zakarıya Behtahr'ı ise 14 yıl hapis cezasına mahkûm etti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “uyuşturucu alma, ithal ve tasarrufu” suçlarından yargılanan Muhad Baalwan ile Zakarıya Behtahr hakkındaki dava karara bağlandı.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan heyetin verdiği kararı Uğur okudu.

Yargıç, Ercan Havalimanı'nda düzenlenen X-ray Operasyonu'nda 12 kilo 278 gram hintkeneviri türü uyuşturucuyla yakalanan Muhad Baalwan’ın rolünün taşıyıcı olduğunu, sanık Zakarıya Behtahr’in ise organizasyonu yapan kişi olduğunu söyledi. Yargıç, sanık Muhad Baalwan’ın suçunu kabul edip, adaletin erken tecellisine katkıda bulunduğunu belirtti. Yargıç, sanıklara hapis cezası dışında bir ceza verilemeyeceğini ifade ederek, hürriyeti bağlayıcı cezanın süresine karar verirken, işlenen suçun vahametini, suça konu uyuşturucunun miktar itibariyle çok oluşunu, sanıkların suçtaki rolünü ve kişisel durumunu, ağırlaştırıcı ve hafifletici faktörleri tezekkür ettiklerini söyledi.

Ele geçirilen miktarın yüksek oluşunu, birçok kişiyi zehirleyecek miktarda olmasını sanıklar aleyhinde ağırlaştırıcı etken, en hafif tür olmasını ise hafifletici etken olarak değerlendirdiklerini kaydeden Yargıç Uğur, sanık Muhad Baalwan’ı 9 yıl, Zakariya Behtahr’ı ise 14 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.