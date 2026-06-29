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Ruhsatsız avlanmaya bir asgari ücret ceza

Ruhsatsız avlanmaya bir asgari ücret ceza

Girne Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Karaoğlanoğlu’nda dün saat 18.00 sıralarında F.G. (E-34) ile Ö.G.’nin (E-27) şamandırasız ve ruhsatsız zıpkınlarla balık avladıkları tespit edildi.

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Girne Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Karaoğlanoğlu’nda dün saat 18.00 sıralarında F.G. (E-34) ile Ö.G.’nin (E-27) şamandırasız ve ruhsatsız zıpkınlarla balık avladıkları tespit edildi.

Bahse konu şahıslara birer asgari ücret idari para cezası kesilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

 

Güzelyurt-Kalkanlı yolu üzerinde bir arazide yangın 

Güzelyurt-Kalkanlı yolu üzerinde bir arazide dün saat 15.00 sıralarında muhtemelen elektrik tellerin birbirine temasıyla oluşan kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu.

İtfaiye ekipleri ile askeri personelin ortak müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 2 dönüm anız, derin şekilde budanmış bakımsız 18 zeytin ağacı ve 10 dönüm kuru ot yandı.

Tüm meselelerle ilgili polis soruşturmaları devam ediyor.

 

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