“GENÇKÜLTÜR, gençlerin birlikte üreteceği ortak bir dayanışma alanı olacak”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi'nin katkılarıyla geliştirilen ve Selçuk Görsay tarafından kurulan GENÇKÜLTÜR platformu lansmanla tanıtıldı. Gençlerin sanatsal ve kültürel üretimlerinin dijital ortamda sergilenerek görünür kılınmasını amaçlayan Genç Kültür Kollektifi etkinliğinde, gençlerin üretimlerini dayanışma içinde paylaşabilecekleri ortak bir kültürel alan oluşturmanın önemi vurgulandı. Ayrıca lansmanda, GENÇKÜLTÜR Platformu bünyesinde bulunan genç üretici ve sanatçılar katılımcılarla sohbet ederek kendilerini tanıtma fırsatı yakaladı.

Rüstem Kitabevi'nde gerçekleştirilen lansmanda, CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ve birçok gençlik derneğinin temsilcileri katıldı.

Göksay: Dayanışma ve ortak üretim kültürünü büyüten bir kolektif

GENÇKÜLTÜR platformunun kurucusu Selçuk Görsay, lansmanda yaptığı konuşmada platformun, Kıbrıslı genç sanatçıların üretimlerini görünür kılmak ve ortak bir çatı altında buluşturmak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. Adada birçok genç sanatçının üretimlerini daha geniş kitlelere ulaştırmakta güçlük yaşadığını ifade eden Görsay, GENÇKÜLTÜR'ün bu ihtiyaca cevap vermek üzere tasarlandığını söyledi. Platformun yalnızca dijital bir paylaşım alanı olmadığını, aynı zamanda dayanışma ve ortak üretim kültürünü büyüten bir kolektif olduğunu vurgulayan Görsay, rekabet yerine birlikte üretmeyi esas aldıklarını kaydetti. Sanatçıların dijital portfolyolar aracılığıyla eserlerini daha geniş kitlelerle buluşturabileceğini belirten Görsay, ilerleyen süreçte festival ve kültürel etkinliklerle platformu daha da geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. GENÇKÜLTÜR'ün zamanla genç sanatçıların üretimlerini kayıt altına alan sürdürülebilir bir dijital kültür arşivine dönüşmesini amaçladıklarını belirten Görsay, iki toplumlu bir kültürel ağ oluşturarak sanat aracılığıyla Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gençler arasında yeni bağlar kurulmasına katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Demirpençe: GENÇKÜLTÜR, genç sanatçıların üretimini güçlendirecek ortak bir dayanışma alanı olacak

CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçe Başkanı Sonay Demirpençe de konuşmasında GENÇKÜLTÜR'ün yalnızca dijital bir platform değil, genç sanatçıların üretimlerini görünür kılacak, ekonomik olarak güçlenmelerine katkı sağlayacak ve ortak üretim kültürünü büyütecek bir kolektif olduğunu vurguladı. Genç sanatçıların yeterli destek ve görünürlük bulmakta zorlandığını belirten Demirpençe, platform aracılığıyla sanatçıların eserlerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı, yeni iş birlikleri geliştirmeyi ve kültürel üretimi teşvik etmeyi hedeflediklerini söyledi. İlk etapta genç sanatçıları mekan sahipleri ve destekçilerle buluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Demirpençe, ilerleyen süreçte festival ve ortak sanat etkinlikleri düzenleyerek Kıbrıs'taki kültürel üretimi uluslararası alana taşımayı hedeflediklerini kaydetti. GENÇKÜLTÜR'ün gençlerin dayanışma içinde birlikte üreteceği ve Kıbrıs'ın kültürel zenginliğini dünyaya taşıyacak sürdürülebilir bir yapı olarak büyümesini istedikler