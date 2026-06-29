Sivil Havacılık Değişiklik Yasa Tasarısı onaylanarak Genel Kurula sevk edildi
Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Komite gündeminde yer alan “Sivil Havacılık (Değişiklik) Yasa Tasarısını ele aldı ve oy çokluğu ile onaylayarak Genel Kurul gündemine sevk etti.
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Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Komite gündeminde yer alan “Sivil Havacılık (Değişiklik) Yasa Tasarısını ele aldı ve oy çokluğu ile onaylayarak Genel Kurul gündemine sevk etti.
Komite, UBP Milletvekili Komite Başkanı Sunat Atun Başkanlığında toplandı.
Meclis’ten verilen bilgiye göre, toplantıya Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite Üyesi UBP Milletvekili Ahmet Savaşan ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Fırtına Karanfil katıldı.
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Etiketler : genel kurul, sivil havacılık, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesİ