“Dünyadaki tüm olumsuzluklara rağmen ekonomiyi küçültmedik”

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Başbakan Ünal Üstel, tarihi bütçe açığına değinmeden hükümetin istikrar ve icraatlarını anlattı, “Dünyada yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen ekonomiyi hiçbir zaman küçültmedik. Rakamlarla konuşabiliriz” İddiasında bulundu.

Üstel, üçlü koalisyon hükümetinin uzun süredir görevde olduğunu belirterek, sağlanan istikrar sayesinde birçok proje, reform ve icraata imza attıklarını savundu.

Hükümetin yaptığı çalışmaların yakında bir kitapçıkta toplanacağını söyleyen Üstel, “Söz uçar, eser kalır. Biz eserlerimizle iftihar ediyoruz” dedi.

Üstel, dünyada yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ekonomiyi hiçbir zaman küçültmediklerini savunarak, “Rakamlarla konuşabiliriz” ifadelerini kullandı.