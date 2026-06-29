“Ada” oyunu Girne'de sahnelendi

Girne Belediyesi, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Mağusa Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 22. Kıbrıs Tiyatro Festivali çerçevesinde “Ada” adlı tiyatro oyunu Girne Oda Tiyatrosu’nda sahnelendi.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, “Kıbrıs’ın bölünmüş hafızasını iki insanın hikâyesi” üzerinden ele alan oyun, “şiddet, sessizlik, yüzleşme ve birlikte var olma” temalarını sahneye taşıdı.

Tek perdelik oyun yaklaşık 100 dakika sürdü.

Tiyatro festivali “Huysuz” adlı oyunla sona erecek

Tiyatro festivali yarın saat 20.30’da Girne Amfi Tiyatro’da sahnelenecek Antalya Şehir Tiyatrosu yapımı “Huysuz” adlı oyunla sona erecek.

Oyunun biletlerine www.kibrisbiletcim.com adresinden ulaşılabiliyor.