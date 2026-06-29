"Hakikat, hafıza ve uzlaşı için kalıcı bir miras bıraktı"

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Kıbrıs, yaşamını yitiren araştırmacı, gazeteci, yazar ve barış aktivisti Sevgül Uludağ için taziye mesajı yayımladı.

UNDP Kıbrıs, Uludağ'ın yaşamı boyunca hakikat, hafıza ve uzlaşı için gösterdiği özverili çalışmalarla Kıbrıs'ta kalıcı bir miras bıraktığını belirtti.

Açıklamada, özellikle kayıp şahıslar konusundaki cesur çalışmalarıyla kayıpların akıbetinin ortaya çıkarılması ve ailelerine destek olunmasına önemli katkılar sağladığı vurgulanırken, bu çalışmalarının 2019 yılında Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesiyle uluslararası düzeyde de takdir gördüğü ifade edildi.

UNDP Kıbrıs, mesajının sonunda Sevgül Uludağ'ın ailesine, yakınlarına, meslektaşlarına ve yaşamı ile çalışmalarından etkilenen herkese başsağlığı diledi.