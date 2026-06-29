Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı, “Seçim ve Hal Oylaması Yasa Tasarısı’na” ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu tasarının yasallaşmasıyla birlikte yerel seçimlerin Aralık ayının ilk haftasında yapılması için kesinleştirilmiş bir tarih belirleneceğine dikkat çekti.

Solyalı, genel seçim için de çağrıda bulundu; “Madem yerel seçimin tarihini kesin bir şekilde belirleyecek durumdayız, öne alınmış genel seçimin tarihi de buradan söyleyebilmemiz gerekiyor” dedi.

Kendisini “Meclis’in abisi” olarak niteleyen Başbakan Ünal Üstel’e de seslenen Solyalı, “Devleti kaosa sürükleyen değil, kaostan kurtaran bir abilik bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Solyalı, Üstel’in ortaklarının da tavsiyelerini dikkate alarak genel seçim tarihi için Ekim ayını ilan etmesi gerektiğine vurgu yaptı.