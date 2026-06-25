Güneyde, inek sütü teslimatları yıllık yüzde 6,5 arttı

Kıbrıs’ın güneyinde görülen ve hastalıktan etkilenen hayvanların itlaf edilmesine neden olan şap hastalığına rağmen, inek sütü teslimatlarında artış kaydedildi.

Haravgi gazetesinin haberine göre, İstatistik Dairesi tarafından yayımlanan veriler, geçen yılın mart ayında 29,05 bin ton olan inek sütü teslimatının, bu yılın aynı döneminde 30,94 bin tona yükseldiğini ortaya koydu.

Verilere göre, mart ayındaki süt teslimatları yıllık bazda yüzde 6,5 artış gösterdi.

Öte yandan, bu yılın mart ayındaki teslimatlar, 27,79 bin ton olarak kaydedilen şubat ayı verileriyle karşılaştırıldığında aylık bazda yüzde 11,33 artışa işaret etti.