Yeşil Hat ticareti bilgilendirme etkinliği düzenlendi

EU One Stop Shop (EU OSS), KTTO ve EUNITE iş birliğinde tarım sektörüne yönelik Yeşil Hat ticareti konulu ortak bir bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

EU OSS’den verilen bilgiye göre, Lefke ve Güzelyurt bölgelerinden üreticiler, tüccarlar, danışmanlar ve yerel iş dünyası temsilcilerinin katıldığı etkinlikte, Yeşil Hat ticaretine (YHT) ilişkin fırsatlar ve gereklilikler ele alındı.

Sunumlarda YHT prosedürleri, belgeleme süreçleri, EU OSS’nin işleyişi ile KTTO ve EUNITE tarafından sağlanan teknik destek ve iş insanlarına yönelik danışmanlık hizmetleri aktarıldı.

Katılımcılar soru-cevap bölümünde uyum ve sertifikasyon konularında pratik sorular yönelterek süreçlere ilişkin detaylı bilgi aldı.

Etkinliğin, Yeşil Hat ticaretine katılımı artırmak ve yerel işletmeler, ticaret odaları ile EU OSS arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik yürütülen kapsamlı çalışmaların bir parçası olduğu belirtildi.