Güneyde madde kullanımı ve şans oyunu bağımlılığında artış

Kıbrıs'ın güneyinde uyuşturucu madde kullanımı ve şans oyunu bağımlılığında önemli artış kaydedildiği bildirildi.

Fileleftheros, Uyuşturucu Bilgilendirme ve Bağımlıları Tedavi Merkezi (KENTHEA) Müdürü Danışman Psikolog Elena Zaruna’nın, Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Günü sebebiyle KİPE’ye verdiği söyleşiye dayanarak son dönemde büyük miktarda haşhaş türü uyuşturucu ele geçirilmesinin, kullanımındaki artışa işaret olduğuna dikkat çekti.

Uyuşturucu başlama yaşının gittikçe düştüğünü gözlemlediklerine dikkat çeken Zaruna, 14-15 yaşlarındaki çocukların ciddi kullanıcı profiliyle Merkezin tedavi programlarına katılım sıklığının arttığını belirtti.

Zaruna, 2023-2026 döneminde hayatlarında bir kez hintkeneviri kullananların oranının üçe katlandığını, 18-65 yaş aralığındaki kullanım oranının yüzde 6,6’dan yüzde 18’e yükseldiğini belirtti.

Bugünlerde madde bağımlılığı dışında, şans oyunu ve internet oyunları bağımlılığında da artış olduğunu belirten Zaruna, artık internete, küçük çocukların kolayca erişim sağlayabileceği kumar makineleri entegre edildiğini kaydetti.