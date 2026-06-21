Rubato, Merit Lefkoşa’da müzik dolu bir gece yaşattı

Türk müziğinin sevilen gruplarından Rubato, 20 Haziran akşamı Merit Lefkoşa Casino sahnesinde müzikseverlerle buluştu. Güçlü yorumları ve sahne performanslarıyla beğeni toplayan grup, arabesk müziğin sevilen eserlerini kendilerine özgü yorumlarıyla seslendirdi.

Yoğun ilgi gören gecede Rubato, sevilen şarkılarını kendine özgü yorumuyla seslendirirken, konuklar eserlere hep bir ağızdan eşlik etti. Duygu dolu anların yaşandığı gecede alkışlar uzun süre dinmedi.

Arabesk müziğin unutulmaz eserlerini modern dokunuşlarla harmanlayan Rubato, Merit Lefkoşa Casino’da müzik dolu bir geceye imza attı. Sahnedeki enerjileri ve samimi performanslarıyla dinleyicilere keyifli anlar yaşatan grup, büyük beğeni topladı.

Müziğin, eğlencenin ve duygunun bir araya geldiği gecede Rubato, sevilen şarkılarıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.