Son bir haftada 15 yangın

İtfaiye Teşkilatı 20-26 Mayıs tarihlerini kapsayan süre içerisinde, toplam 15 yangın ve 20 özel servis olayı meydana geldiğini bildirdi.

İtfaiyeden yapılan açıklamaya göre, yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı 1 milyon 182 bin 100 TL oldu.

Yangınların muhtemel sebeplerinde, elektrik kaynaklı kısa devre, söndürülmeden atılan sigara izmariti, temizlik maksadıyla yakılan ateşin kontrolden çıkması, kişi veya kişiler tarafından yakma, rüzgârın etkisiyle birbirine temas eden elektrik tellerinden düşen kıvılcımların kuru otları tutuşturması, kaynak makinesiyle çalışma yapıldığı sırada çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, temizlik maksatlı yakılan ateşin kontrolden çıkması ve ekmek fırınından çıkan kıvılcımların tahtaları tutuşturması sonucu olarak yer aldı.

Bu arada, İtfaiye Teşkilatı “Zamanında tedbir almak, yangını söndürmekten daha kolaydır” diyerek yangınlara karşı alınması gerekli tedbirleri açıkladı.