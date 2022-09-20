Son bir ayda 31 ‘ani’ ölüm... 16’sı kalp krizi, ya da yetmezliği

Ertuğrul SENOVA

Hafta sonu 24 saatte 40-47-50 yaşlarında 3 kişinin ani ölümü gözleri yeniden Covid-19 süreçlerine döndürdü. Sağlık Bakanlığı, ani ölümlerle ilgili komisyon kurdu, çalışma başlattı.

YENİDÜZEN’in, polis raporları üzerine yaptığı araştırmaya göre, 3 Temmuz – 17 Eylül tarihleri arasında, toplamda 31 kişi ‘aniden’ rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Söz konusu raporlar incelendiğinde, 31 ‘ani’ ölümün 16’sının kalp krizi ya da kalp yetmezliğinden kaynaklandığı gözlemlendi.

Uzmanlar, “bakanlık veri toplamalı, çalışma yapmalı” dedi

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan göğüs hastalıkları uzmanları, ani ölümlerle ilgili konuşabilmek için, Sağlık Bakanlığı’nın veri toplayıp çalışma yürütmesi gerektiğini vurguladı.

Ani ölümlerin, Covid-19 aşılarıyla bağlantılı olduğunu düşünmediğini ifade eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fadime Tülücü, “Bu bağı kurabilmemiz için bilimsel veriyle ihtiyacımız var. Ancak böyle bir veri yok” dedi.

Öte yandan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu üyelerinden, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derlen Özgeç ise “Ani ölümlerle ilgili çok fazla yorum yapmak istemiyorum çünkü bu konuda konuşabilmek için araştırma yapılması gerekiyor” dedi.

Dr. Özgeç, “8 milyar doz aşı salındı ve yan etkileri belirlendi. Ani ölümlerle aşıların ilgisi yok. Bir uzman olarak bunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

Bakan: “Komisyon oluşturuldu, bu hafta açıklanacak”

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra ise, ani ölümlerle ilgili bir araştırma komisyonu kurduklarını, içinde bulunduğumuz hafta içerisinde kamuoyuna gerekli açıklamaların yapılacağını söyledi.

31 kişinin 16’sı ‘kalp krizi ya da kalp yetersizliği’ sonucu hayatını kaybetti

Polis raporları üzerinde yapılan incelemeye göre, 3 Temmuz – 17 Eylül tarihleri arasında, toplamda 31 kişi ‘aniden rahatsızlanarak’ hayatını kaybetti.

31 kişiden 16’sı kalp krizi ya da kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybederken, 11’inin ölüm sebebi henüz açıklanmadı.

Uzmanlar ne dedi?

Dr. Tülücü: “Aşı-Ölüm bağını kurabilmemiz için bilimsel veriye ihtiyaç var”

Ani ölümlerin, Covid-19 aşılarıyla bağlantılı olduğunu düşünmediğini ifade eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fadime Tülücü, “Bu bağı kurabilmemiz için bilimsel veriyle ihtiyacımız var. Ancak böyle bir veri yok” dedi.

Bazı ülkelerin, Covid-19 aşılarına ilişkin “komplikasyon duyuru hatları” oluşturduklarını ve bu sayede veri derlediklerini anlatan Tülücü, “Ancak bizim ülkemizde böyle bir hat yok” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs’ta, kalp hastalıklarına yönelik bir yatkınlık var”

‘Ani ölümlerin’ geçmişlerinin iyi incelenmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Tülücü, “Kıbrıs’ta, kalp hastalıklarına yönelik bir yatkınlık var. Hareketsiz yaşam, beslenme kültürü, sigara tüketimi, kalp rahatsızlıkları riskini arttırıyor” dedi.

“Sözü edilen ‘ani ölümlerin’ tümü ‘ani’ mi, yoksa spekülasyon var mı?”

Basına ‘ani ölüm’ olarak yansıyan vakalardan birini daha önce gözleme şansı bulduğunu ve söz konusu şahsın farklı hastalıklarının bulunduğunu ancak basına ‘ani ölüm’ olarak yansıdığını ifade eden Tülücü, “Sözü edilen ‘ani ölümlerin’ tümü ‘ani’ mi, yoksa spekülasyon var mı? Bu soruların yanıtı için vakalar tek tek incelenmeli” şeklinde konuştu.

“Covid-19, kalp hastalığı riskini arttırıyor”

Sağlık Bakanlığı’nın bu konularla ilgili araştırma yapması gerektiğine dikkat çeken göğüs hastalıkları uzmanı, “Bu ölümlerden bazıları, belki de geçmişte Covid-19 hastalığını geçirmiş kişilerdir ve post-Covid-19 semptomları yaşıyorlardır. Çünkü Covid-19, kalp hastalığı riskini arttırıyor” dedi.

Dr. Özgeç: “Ani ölümlerle ilgili çok fazla yorum yapmak istemiyorum çünkü araştırma yok”

Öte yandan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu üyelerinden, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derlen Özgeç ise “Ani ölümlerle ilgili çok fazla yorum yapmak istemiyorum çünkü bu konuda konuşabilmek için araştırma yapılması gerekiyor” dedi.

“Bir uzman olarak söyleyebilirim, ani ölümlerin aşılarla ilgisi yok”

Ani ölümlerin aşıyla ilgisi olmadığını, bunun kanıtlandığını söyleyen Dr. Özgeç, “8 milyar doz aşı salındı ve yan etkileri belirlendi. Ani ölümlerle aşıların ilgisi yok. Bir uzman olarak bunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

“Yaz aylarında kalp hastalıkları artıyor”

Ani ölümlerin sebeplerine ilişkin araştırma yapmak için, ne kadar kalp ya da diyabet hastasının bulunduğunun tespit edilmesi ve ölüm oranlarının hesaplanması gerektiğini anlatan Özgeç, “Yaz aylarında kalp hastalıkları artıyor, ölümlerin yaz aylarında daha fazla olduğunu biliyoruz” dedi.